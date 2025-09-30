Comprobar Euromillones de hoy martes 30 de septiembre: resultados oficiales y reparto de premios El sorteo de este martes pone en juego un bote de 17 millones para los acertantes de Primera Categoría

Un boleto de Euromillones, en una imagen de archivo.

Andoni Torres Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 17:29 Comenta Compartir

El sorteo de Euromillones pone en juego, este martes 30 de septiembre, un bote de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría. El pasado viernes, un acertante de Bélgica se llevó el premio especial de 130 millones de euros.

Además, todas las apuestas de Euromillones validadas en España participan cada martes y viernes en el sorteo de El Millón, que ofrece un premio de un millón de euros que siempre toca.

En el caso de El Millón, el ganador tiene que pagar a Hacienda 192.000 euros, por lo que el premio neto será finalmente de 808.000 euros, un buen pellizco para afrontar el verano.

El sorteo de Euromillones se celebra a las 21:00 horas todos los martes y viernes y puede seguirse (en diferido) a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado (https://www.loteriasyapuestas.es/es/sorteos-en-directo).

También puede seguir el minuto a minuto de todo el sorteo de Euromillones en la web de LAS PROVINCIAS, así como comprobar los números agraciados y todos los premios repartidos este martes.

¿Cómo se juega a Euromillones?

Cada apuesta de Euromillones consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 50 (números del 1 al 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números (del 1 al 12). En Euromillones se destina el 50% de la recaudación a premios.

El precio de una apuesta son 2,50 euros.

Para participar solamente tienes que:

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a los dos de la semana (hay sorteos los martes y viernes).

2.- Elegir la combinación de 5 números y dos estrellas que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

3.- Puedes jugar hasta 5 combinaciones de 5 números y 2 estrellas (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números o estrellas.

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

6.- Revisar todas las opciones y jugar.