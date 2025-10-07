Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vuelven las vajillas Duralex: Lefties pone de moda los platos y vasos de toda la vida

La cadena de Inditex vende las míticas vajillas irrompibles

Andoni Torres

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 18:49

Las vajillas Duralex estuvieron presentes durante años en casi todas las cocinas españolas. Económicas y resistentes, los platos y vasos de color caramelo eran protagonistas en las mesas en todas las comidas de diario. En las casas con economías más desahogadas, había otra vajilla de mayor calidad que se reservaba para los festivos y celebraciones.

La empresa francesa Duralex fabricó durante décadas sus famosas vajillas hasta que en la década de 2020 llegaron los problemas que estuvieron a punto de hacerla desaparecer. En 2024, los empleados de la mítica cristalería francesa se hicieron con el control de la firma, tras años de dificultades económicas y cambios de propietarios.

Ahora, el gusto por lo vintage parece relanzar los clásicos platos y vasos de estética 'Cuéntame'. La cadena Lefties, del grupo Inditex, ha puesto a la venta una reedición de estos cásicos útiles de cocina.

Lefties vende productos de Duralex en varios colores: transparente, azul y caramelo (naranja). Es posible comprar un pacjk de cuatro platos llanos (23 centímetros) o de postre (21cm.) por 11,99 euros o una ensaladera por sólo 5,99 euros. También es posible comprar un pack de seis vasos por 17,99 o vasos altos por 3,99 euros la unidad.

También es posible comprar productos Duralex en grandes superficies como El Corte Inglés, Carrefour o Leroy Merlin, entre otras.

Los nuevos productos Duralex (100% vidrio) son aptos para uso en microondas y lavavajillas y están a la venta en tiendas físicas y online.

