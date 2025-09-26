Vuelve Turia Stark, la cerveza rubia de Valencia

Suplementos Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:34 | Actualizado 12:23h. Compartir

Hay recuerdos que quedan grabados en nuestra memoria. El mantel de cuadros de casa de los abuelos, la paella de los domingos, la sobremesa infinita en el bar de siempre… Lugares, voces y sabores que dejan huella para siempre. Y junto a ellos, la cerveza que acompañaba todos esos momentos. Cincuenta años después de su nacimiento, Cervezas Turia recupera Turia Stark, «la rubia de València», una cerveza fresca y con carácter profundamente ligada a la tradición cervecera valenciana.

En 1957, impulsados por el éxito de Turia Märzen y guiados por el deseo de crear una cerveza para el día a día, los fundadores de Cervezas El Turia lanzaron Turia Stark, a la que ellos mismos definieron como «una cervesa per a beure a tothora» y que pronto se ganó un lugar en bares, comidas familiares y sobremesas, convirtiéndose en una de las cervezas más queridas de su tiempo.

Ahora, Turia Stark regresa fiel a su esencia original. Una lager especial de 5,5% vol. y de color dorado, brillante y de espuma blanca persistente. En nariz, ofrece ligeras notas a malta y lúpulo, mientras que en boca se presenta con notas a cereal y sutiles matices herbales, con un amargor bien integrado. Fresca y con carácter, la cerveza rubia de València regresa para volver a acompañar los momentos cotidianos, aquellos que marcarán nuestros recuerdos del futuro.

Con este relanzamiento, Cervezas Turia rinde homenaje a su legado cervecero y reafirma su vínculo con València, la ciudad que la vio nacer en 1935. Recuperar Turia Stark es un viaje en el tiempo: una forma de recordar lo que hacían padres y abuelos, pero también de revivirlo y hacerlo propio. Una apuesta por la memoria y la tradición, reinterpretadas desde la innovación y el compromiso con la calidad que definen a Cervezas Turia.

Desde hoy, Turia Stark ya puede encontrarse en bares, restaurantes y continuará ampliando su presencia en los próximos meses.

Sobre Cervezas Turia

Original de 1935, Cervezas Turia fue el proyecto compartido de varios emprendedores. La gran acogida y éxito de la marca entre los consumidores desembocó en la creación de una amplia gama de cervezas, entre las que destacó Turia Märzen, la única que pasó de generación en generación por sus ingredientes únicos y gusto inigualable. En mayo de 2025, la marca amplió su gama con el lanzamiento de Turia 0,0, su cerveza tostada sin alcohol, y ahora da un paso más con la recuperación de Turia Stark, una cerveza rubia, fresca y con carácter que regresa para volver a acompañar los momentos del día a día.

Hoy, Cervezas Turia sigue fiel a su esencia, manteniendo un firme compromiso con la cultura, la gastronomía y el deporte valencianos. En 2025 se convirtió en patrocinador oficial de las Fallas y del Valencia CF, en línea con su compromiso con la identidad y la sociedad valenciana. La marca también apoya desde hace años festivales de música e iniciativas gastronómicas, consolidando de esta forma su papel como embajadora de la esencia valenciana y su conexión con la gente, la cultura y la gastronomía de la región. Más información aquí.