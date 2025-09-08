Volvo sacude ECOMOV 2025: así son los eléctricos premium con más de 600 km de autonomía

Suplementos Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:24 Compartir

Bajo la siglas EX, Volvo ha consolidado una de las gamas de vehículos eléctricos más relevantes del segmento premium. Una oferta que vuelve a ser fiel a la cita con ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre, a través de sus concesionarios oficiales Vedat Valencia y Auto Sweden con una más que destacada presencia.

La Marina de Valencia volverá a tener a la firma sueca como uno de sus principales referentes en materia de movilidad cero emisiones, con una completa muestra de su catálogo de modelos. En esta oferta adquieren un especial protagonismo las cada vez mayores alternativa en materia de propulsión cien por cien eléctrica.

Ampliar Volvo EX30

El EX30 es el vehículo encargado de abrir la puerta totalmente electrificada de la gama Volvo. Se trata de un B-SUV de metros de longitud capaz de desenvolverse en recorridos urbanos e interurbanos con la mayor agilidad y economía, sin por ello renunciar a un nivel de confort y rodadura más que brillantes en trayectos de mayor kilometraje.

La gama EX30 cuenta con tres alternativas; la versión Single Motor de 272 CV y una batería de 51 kWh, la Single Motor Extended Range cuya capacidad de la batería sube hasta los 69 kWh y el Twin Motor Performance de 428 CV y la batería más grande. Con una autonomía de hasta 476 km la batería puede recargarse del 10 al 80 % de capacidad en tan solo 25 minutos.

Ampliar Volvo EX30

Un escalón por encima del EX30 se encuentran los 'primos hermanos' EX40 y EC40. En esta ocasión nos encontramos antes dos vehículos asentados sobre una misma plataforma aunque con configuraciones de carrocería diferenciadas; una de estilo SUV tradicional en el EX40 frente a la de corte SUV coupé del EC40, aunque ambos con una longitud exterior prácticamente idéntica situada alrededor de los 4,45 metros. El EX40 cuenta con niveles de potencia de 238, 252 y 408 CV, combinados con baterías de 69 y 82 kWh.

En lo más alto de la gama EX se sitúa el EX90, un SUV de grandes dimensiones con distribuciones interiores de 5 y 7 pasajeros, enfocado al segmento de representación. El buque insignia de la serie eléctrica de Volvo está disponible en versiones de 279, 408 y 502 CV, con baterías de 104 y 111 kWh capaces de proporcionar autonomías superiores a los 600 kilómetros. Volvo reforzará su catálogo eléctrico con la llegada del ES90, la primera berlina totalmente electrificada de la marca, con la que da un nuevo paso hacia su objetivo de movilidad total cero emisiones.

Ampliar Volvo EX30

En un nivel menor de electrificación, pero con una interesante propuesta de movilidad más polivalente, Volvo equipa con la tecnología híbrida enchufable a modelos como los S90, V90, XC60 y XC90 con autonomías en modo cero emisiones de alrededor de 90 kilómetros.