Voluntarios con impacto: la ola de solidaridad por la inclusión de Reale Seguros

Reale Seguros reafirmó el pasado 5 de noviembre su profundo compromiso social en la Comunitat Valenciana a través de la primera edición de su Día Solidario, una iniciativa a nivel nacional que se desarrolló bajo el nombre de «Voluntarios con Impacto». La compañía transformó la jornada en un auténtico ejercicio de voluntariado corporativo, en el cual empleados de distintos puntos de España se unieron para realizar diversas actividades simultáneas.

A nivel nacional, la convocatoria resultó un éxito rotundo: participaron un total de 202 voluntarios y voluntarias, todos ellos empleados de la aseguradora, reflejando la potente implicación de la plantilla con las iniciativas sociales. En Valencia, la jornada solidaria se centró en dos actividades fundamentales diseñadas para atender y acompañar a colectivos vulnerables, buscando un impacto real y positivo en la vida de los beneficiarios.

El compromiso de Reale Seguros con las causas sociales se materializó en la colaboración con la Residencia de mayores L'Acollida y la Fundación AFIM.

Un viaje cultural para los mayores

La primera actividad, denominada «Visita cultural con personas mayores», se enfocó en el acompañamiento y el cuidado de los residentes de la residencia de mayores L'Acollida. La misión de esta entidad se centró en ofrecer un servicio social de calidad en el cuidado, el acompañamiento y la atención de personas mayores.

La mañana del 5 de noviembre, los voluntarios dedicaron su tiempo a acompañar a las personas mayores. El grupo se embarcó en una salida cultural de lo más enriquecedora: una visita a la Casa Museo Concha Piquer. Para los residentes de L'Acollida, vivir la oportunidad de una visita cultural como esta fue realmente excepcional. El principal objetivo de los voluntarios fue asegurar que los mayores se sintieran acogidos y bien atendidos, logrando que disfrutaran al máximo de la experiencia compartida.

Tras el recorrido cultural, los participantes compartieron un momento de descanso, en el que se sirvió un refresco. La labor de acompañamiento, que se extendió hasta las 13:30 horas, cumplió la meta de aportar valor emocional y social a un colectivo que, a menudo, se encuentra aislado.

Inclusión en el Oceanogràfic

Simultáneamente, la segunda gran actividad del Día Solidario en Valencia puso el foco en la inclusión de las personas con diversidad funcional, de la mano de la Fundación AFIM. La misión fundacional de AFIM es la atención, ayuda y asistencia integral a personas con cualquier tipo de discapacidad, buscando activamente lograr su normalización y su inclusión personal, laboral y social.

Los voluntarios y los usuarios de la Fundación protagonizaron una jornada de exploración y disfrute marino. El punto de encuentro se fijó a las 10:30 horas en la entrada al Oceanogràfic València. Durante las dos horas y media de actividad, los equipos de Reale Seguros se integraron completamente con los beneficiarios.

La labor de los voluntarios fue crucial y muy activa. Tuvieron el papel de acompañar a los beneficiarios y ofrecerles ayuda (si era necesaria) en su movilidad. Pero, por encima de todo, el papel de los empleados consistió en asegurarse de que los usuarios de AFIM sacaran el máximo partido a la visita y disfrutaran de la actividad y de la compañía. La jornada se completó compartiendo un pequeño almuerzo con los usuarios de la Fundación.

Un liderazgo territorial marcado por el compromiso

La doble jornada de voluntariado en Valencia no solo puso en valor la labor esencial de las asociaciones locales, sino que también destacó la implicación directa de los empleados de Reale Seguros y el compromiso de la dirección territorial.

Alejandro Pérez de Lucía, director Territorial de Levante en Reale Seguros, valoró positivamente el impacto de la iniciativa y señaló que las actividades desarrolladas en Valencia, de la mano de Fundación AFIM y la residencia L'Acollida, supusieron «un auténtico ejercicio de inclusión y acompañamiento».

Pérez de Lucía destacó la importancia de utilizar los espacios culturales y emblemáticos de la ciudad para este tipo de iniciativas: «Compartir experiencias en el Oceanogràfic y en espacios culturales de nuestra ciudad, nos ha permitido estar cerca de quienes más lo necesitan y aportar valor real», explicó.

Finalmente, el director territorial de Levante subrayó cómo la participación activa de la plantilla reforzó la identidad corporativa de la aseguradora: «La implicación de nuestros equipos en la Comunitat Valenciana refleja el compromiso de Reale con las personas y con el entorno en el que operamos».

Esta primera edición del Día Solidario en Valencia no solo logró sus objetivos de acompañamiento, sino que sirvió para destacar el valor del voluntariado corporativo como herramienta esencial para la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables.