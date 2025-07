El videojuego que desmonta los mitos sobre el zumo de naranja 100% exprimido

Suplementos Martes, 8 de julio 2025, 01:07 Compartir

En un momento en el que la búsqueda de hábitos de vida saludables cobra cada vez mayor relevancia, el sector citrícola español ha decidido alzar la voz para poner en valor un producto natural, nutritivo y sostenible, clave para el desarrollo de la cadena de valor del cítrico: el zumo de naranja 100% exprimido.

'Nada más que zumo. Nada menos que zumo' es la innovadora iniciativa desarrollada por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), Anecoop, Agriconsa y Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa) que reivindica el papel del zumo natural y visibiliza el papel fundamental que juega esta industria en la economía, el empleo y el medioambiente. Respaldada por la Generalitat Valenciana, la iniciativa se presentó recientemente en la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, y se espera que próximamente se haga lo mismo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Un producto con alma mediterránea

España produce entre 6 y 7 millones de toneladas de cítricos al año, de las cuales alrededor de 1,2 millones de toneladas se transforman en zumo. Esta transformación tiene un alto valor nutricional, ya que el zumo 100% conserva la mayoría de los compuestos bioactivos de la fruta, como la vitamina C, el ácido fólico, el potasio y los flavonoides antioxidantes. Además, no se le añade azúcares ni edulcorantes, siendo el único azúcar el naturalmente presente en la fruta de origen.

Surgida como respuesta a la actual desinformación que existe sobre el zumo de naranja, 'Nada más que zumo. Nada menos que zumo' pretende desmontar los mitos alimentarios y mensajes sensacionalistas que circulan hoy en día en internet. Para ello, el sector ha apostado por una vía innovadora: un videojuego educativo llamado Zumotron, disponible aquí.

El videojuego recorre todas las etapas de la cadena de valor del zumo, desde la recolección del fruto hasta su consumo, e invita a los más jóvenes a conocer el valor nutricional, económico y ambiental que hay detrás de cada vaso. Con un lenguaje visual atractivo y contenido basado en evidencia científica, busca fomentar el pensamiento crítico en torno a los alimentos que consumimos y reforzar hábitos saludables.

Sostenibilidad y economía circular del zumo de naranja

El zumo de naranja 100% exprimido no solo representa salud, sino también sostenibilidad, ya que gracias a la transformación de cítricos en zumo se aprovecha una parte importante de la producción anual de la fruta que, por motivos comerciales, como el calibre o defectos externos en la piel, no se pueden comercializar en fresco. No obstante, esta fruta, que mantiene todas sus propiedades y tiene la misma calidad organoléptica que la fruta que se comercializa en fresco, se aprovecha íntegramente por la industria del zumo. De hecho, nada se desperdicia: la pulpa se emplea en la industria alimentaria, las pieles para aceites esenciales y las cáscaras sobrantes se utilizan para pellets destinados a la alimentación animal.

Este modelo de economía circular refuerza la estabilidad de la cadena agroalimentaria, reduce el desperdicio de alimentos y contribuye a la lucha contra el cambio climático. Además, gracias a los cultivos cítricos, que actúan como sumideros de carbono, absorbiendo CO₂ y generando oxígeno, el sector aporta beneficios ambientales relevantes que muchas veces pasan desapercibidos para el público general.

A nivel socioeconómico, el sector citrícola también tiene un gran peso. Por mencionar algunos datos, genera más de 280.000 empleos directos en España y sustenta a más de 300 empresas, con un valor económico estimado entre 4.000 y 4.700 millones de euros por campaña. Se trata, por tanto, de un sector clave para el desarrollo económico de muchas regiones y zonas rurales de nuestro país.

En definitiva, consumir zumo 100% exprimido no es solo una elección saludable, sino también una manera de apoyar un modelo productivo sostenible, de reconocer el trabajo de miles de agricultores y de apostar por un producto de proximidad y calidad.