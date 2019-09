Los viajes del Imserso: precios, destinos y fechas en 2019 y 2020 Los viajes del Imserso, de los que se benefician casi un millón de pensionistas, deben comenzar en la primera quincena de octubre y finalizan en el mes de junio de 2020 LP.ES VALENCIA Lunes, 9 septiembre 2019, 18:46

Los viajes del Imserso son un programa de turismo ofrecido por el Sistema de la Seguridad Social española, con el objetivo de proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo de interior, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida, su salud y la prevención de la dependencia. Junto al programa de turismo hay un programa de termalismo, con numerosos balnearios disponibles.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso interpuesto por Avoris Retail División y Halcón Viajes (UTE Avoris Halcón), Mundosenior, contra el proceso de licitación convocado por el Imserso para contratar el Programa de Turismo Social, por lo que los viajes de turismo social para los pensionistas comenzarán en la segunda quincena de octubre

Los viajes del Imserso, de los que se benefician casi un millón de pensionistas, deben comenzar en la primera quincena de octubre y finalizan en el mes de junio de 2020. Participarán más de 300 hoteles de toda España con 900.000 plazas agrupadas en tres lotes (Canarias, Baleares y turismo de interior y procedencia europea).

El plazo de presentación de solicitudes del programa de turismo del Imserso para la temporada 2019/20 empezó el martes 25 de junio de 2019 y finalizó el miércoles 10 de julio de 2019, ambos inclusive. No se admitirá ninguna alta nueva a partir del 11 de julio de 2019 por ser solicitudes fuera de plazo.

Precio de los viajes del Imserso

Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje y tipo de alojamiento, los precios son los siguientes:

Estos precios incluyen:

Los servicios que incluye el programa son los siguientes:

- Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso. En capitales de provincia el alojamiento será de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que estará sujeto a disponibilidad de plazas y tendrá un suplemento de precio de:

16 € C.A. Illes Balears y zona costera peninsular.

18 € C.A. Canarias

20 € turismo interior.

- Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia.

- Póliza de seguros colectiva.

- Servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel, excepto para los viajes de turismo de interior.

- Programa de animación socio-cultural.

Turnos de Navidad y Fin de Año: incluye un suplemento de 20 € por persona por cada comida o cena de gala (cenas de gala: 24 y 31 de diciembre. Comidas de gala: 25 diciembre y 1 de enero).

Destinos de los viajes del Imserso

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

Zona Costa Peninsular: estancias en zonas de la Costa Peninsular de 15, 10 y 8 días en Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña.

Zona Costa Insular: estancias de 15,10 y 8 días en zonas de la Costa Insular (Canarias e Illes Balears).

Turismo de Interior, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes:

Circuitos culturales.

Turismo de naturaleza.

Viajes a capitales de provincia.

Viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los programas son ofertados por Mundosenior y Mundiplan. Consulta en los enlaces los destinos de los viajes del Imserso.

Quién puede viajar con el Imserso

Podrán acceder al programa:

Residentes en España: podrán participar en el programa de turismo del Imserso, las personas residentes en España que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones.

- Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad.

- Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

- Ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

- Ser emigrante retornado a España y pensionista del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornado.

Españoles residentes en el exterior que reúnan los requisitos exigidos en el punto anterior para participar en el programa. Los residentes en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, podrán tramitarlo en las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.

Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión.

Asimismo, podrán ir acompañadas de los/las hijos/as con discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones dobles de uso individual que estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

En todo caso, las personas usuarias de plazas y sus acompañantes deben valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Cómo apuntarse a los viajes del Imserso

Si ya has viajado con el Imserso

Si la pasada temporada estaba acreditado para viajar, no es necesario que cumplimente nueva solicitud, ya que el Imserso le remitirá un impreso en el que figuran los datos personales y de preferencia de modalidad de viaje, y que deberán remitir al Imserso solo en el supuesto de que se quiera modificar alguno de estos datos en un plazo que finaliza el 10 de julio de 2019.

Si es la primera vez que viajas con el Imserso

Si por contra accede por primera vez al programa de turismo del Imserso, tendrá que formalizar la solicitud, cuya cumplimentación deberá realizarse mediante alguna de las siguientes vías:

- Por Internet, a través de la sede electrónica del Imserso, cumplimentando la solicitud y siguiendo las instrucciones.

- Descargando y cumplimentado el modelo de solicitud oficial; en este caso la solicitud, una vez cumplimentada y firmada deberá ser remitida a:

Apartado de correos 10140 (28080 Madrid).

Servicios Centrales del Imserso (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid)

Advertencia: El Imserso no tramitará las solicitudes que se remitan a través de correo electrónico.

Se recomienda, si es posible, realizar la solicitud on line ya que el proceso es mucho más rápido y le permitirá estar acreditado casi de manera inmediata, ya que no precisa de ningún otro proceso adicional como pudiera ser: envío por correo, presentación en otro Organismo, demora en la recepción, tratamiento informático, etc., a la que está sometida la solicitud en papel.

Esta solicitud servirá para obtener su acreditación que le permitirá acceder a las plazas del programa e incluirlo en la base de datos de acreditados donde quedará inscrito de manera permanente hasta que nos comunique lo contrario.

Cuando se recibe la confirmación y cuando se puede reservar

Una vez procesadas todas las solicitudes recibidas en el plazo señalado, el Imserso procederá a emitir las acreditaciones correspondientes, tras la aplicación de los criterios de valoración, a aquellos que cumplan los requisitos de acceso al programa, indicando la fecha a partir de la que podrán realizar sus reservas.

Todos los solicitantes recibirán una notificación del Imserso en respuesta a su solicitud.

La no cumplimentación de los datos o la falsedad comprobada de los mismos, motivará la anulación de la solicitud.

Solo es posible la unión de dos solicitudes entre solicitantes de una misma provincia de origen, debiendo tener en cuenta en estos casos que los destinos elegidos y el orden de prioridad deben ser exactamente iguales en ambas solicitudes.

Se suprime la exigencia de adjuntar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad junto con la solicitud, con independencia que el mismo será exigible en el momento de la reserva de los viajes y al comienzo de los mismos.

Las solicitudes de las personas residentes en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, se podrán tramitar en las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.