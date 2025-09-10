El verano continúa en BIOPARC con una experiencia única de naturaleza salvaje

Suplementos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:02 Compartir

El regreso a la rutina y la popular «vuelta al cole» puede hacerse más llevadera disfrutando de un auténtico viaje por lugares exóticos en uno de los mejores parques de animales del mundo y todo ello muy cerca, en BIOPARC Valencia. Estos días son ideales para aprovechar el horario de verano con el cierre a las 20 horas. hasta el 15 de septiembre y contemplar toda la vida salvaje en cada rincón, con las crías de multitud de especies que han nacido estos meses y también las de chimpancé y elefante.

Septiembre marca el inicio de etapa para muchas personas. Por una parte, para la mayoría implica el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina con esos momentos de estrés que puede generarnos. Por otra parte, también es el punto de partida de nuevos retos, propósitos y objetivos. Para todas estas circunstancias, no hay nada mejor que tomarse estas fechas como una oportunidad para alargar las vacaciones y nuestro tiempo de ocio, de forma individual, en pareja, con amistades y, por supuesto, para hacer planes en familia. Todo con el fin de hacer más amena esa «vuelta». BIOPARC Valencia cuenta con todos los requisitos para lograr alejarte de la «normalidad».

Ampliar La Última Frontera, experiencia de realidad virtual de BIOPARC Valencia

Durante esta época, en la que tanto personas adultas como la infancia aún no han recuperado su «normalidad» por completo, existe la posibilidad de visitar el que está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo, donde se encuentran especies en impresionantes espacios que recrean los rincones más bellos de África. Además, para facilitar la experiencia BIOPARC Valencia mantiene el horario de verano todos los días de 10h a 20h hasta el 15 de septiembre y de 10h a 19h hasta el 13 de octubre.

Lo ideal para aprovechar al máximo todo lo que ofrece BIOPARC es planificar la visita. Lo primero el tipo de entrada que puede ser más útil para nuestros deseos y circunstancias. Para las familias, el Pase anual B! con las distintas modalidades de Manada es la opción más valorada, porque incluye múltiples ventajas, desde el acceso los 365 días, descuentos exclusivos en tienda y restauración, y la entrada gratuita una vez al año a los BIOPARC de Fuengirola y el Acuario de Gijón; además, con cada abono adquirido se colabora con 1€ destinado a la Fundación BIOPARC para que pueda llevar a cabo distintos proyectos de preservación de especies en peligro de extinción.

Ampliar Rinocerontes en la sabana africana de BIOPARC Valencia

Quienes planean con antelación pasar toda la jornada en el parque y sentirse como en «Memorias de África» comiendo con las vistas a la Sabana desde el restaurante, tienen la oportunidad de adquirir a través de la web y el día anterior a la visita el «Pack ahorro entrada + menú». Esta oferta especial para todas las edades también resulta especialmente atractiva para las familias y permite asistir y participar en la diversidad de actividades gratuitas durante todo el día.

Actividades y experiencias en BIOPARC

A través de la «zooinmersión» los visitantes descubren las maravillas de la naturaleza salvaje y, de la mano del equipo de educación y de cuidado animal, pueden adquirir nuevos conocimientos sobre las distintas especies. El aprendizaje en BIOPARC es dinámico, atractivo y fundamental para conseguir ese compromiso con el cuidado de nuestro planeta. La propuesta de «ocio con causa», ya es internacionalmente conocida y un gran atractivo igualmente para todas las edades. Las actividades y experiencias que se ofrecen en BIOPARC, así como los horarios y el acceso a ellas se pueden consultar en la web o en la app.

Ampliar Crías de dril en la selva de BIOPARC Valencia

Como novedad, este año se ha estrenado la experiencia de realidad virtual La Última Frontera. Una auténtica aventura para adentrarse en una ambientación marina, con una inmersión a los fondos abisales, donde se pueden observar las profundidades de los océanos y las increíbles criaturas que viven en ellos.

Como elemento fundamental que complementa la visita y todas estas actividades, el parque ofrece la extraordinaria exhibición educativa El ciclo de la vida, donde se pueden ver los comportamientos naturales de los animales. Otros eventos destacados son los distintos Explora, que consisten en rutas guiadas por las diferentes zonas; quienes se queden en BIOPARC hasta el final del día pueden ver la despedida de los animales más icónicos con el Buenas noches. En los Viajes de Amboseli el público familiar puede conocer las especies más amenazadas del planeta, participando en divertidas dinámicas, escuchando fascinantes historias y conociendo a divertidos personajes.

Como centro de conservación de las especies más amenazadas, BIOPARC ha celebrado el nacimiento y la llegada de muchos animales en el parque, entre ellos, las tres crías de blesbok y dos nacimientos de dril que se pudieron ver en directo. Además, el personal encargado del bienestar animal ya está siguiendo muy de cerca la preñez de la rinoceronta Kwanza, pues se espera el parto este mismo otoño.