Veganic acelera su expansión global y presentará sus innovaciones en Fruit Attraction 2025

La feria Fruit Attraction 2025 será el gran punto de encuentro del sector hortofrutícola internacional en Madrid, donde se darán cita agricultores, distribuidores, investigadores y empresas líderes en soluciones agrícolas. En este contexto, Veganic llega en un momento clave de su expansión global, con nuevas filiales, más registros internacionales y tecnologías exclusivas que están marcando el futuro de la agricultura sostenible.

Expansión estratégica: nuevas filiales y registros internacionales

En los últimos meses, en Veganic hemos dado pasos decisivos para consolidar nuestro liderazgo en el ámbito de las biosoluciones agrícolas. Hemos abierto filiales en el Sur de Asia y Brasil, dos mercados estratégicos para el desarrollo de la agricultura moderna, y hemos logrado nuevos registros de productos en México, Italia, Portugal y Turquía, lo que amplía significativamente la presencia de nuestros productos en regiones de alta relevancia agrícola.

Estos hitos reflejan nuestra estrategia de estar más cerca de los agricultores, distribuidores y supermercados, ofreciendo tecnología agrícola innovadora que combina eficacia, sostenibilidad y rentabilidad.

Innovación aplicada al campo: NeoPrime®, NeoDuo® y MicroGea®

En nuestro stand en Fruit Attraction 2025, los visitantes podrán descubrir los últimos avances de nuestro portfolio de biosoluciones para la agricultura, con foco en la seguridad alimentaria mundial. Entre ellos dos de nuestros desarrollos más disruptivos:

NeoPrime®: ciencia para la agricultura regenerativa

Con NeoPrime® damos un paso más allá en la agricultura regenerativa. Tras identificar los metabolitos clave que activan rutas metabólicas específicas, los hemos integrado en formulaciones diseñadas para:

-Preparar a la planta frente a los posibles desafíos a través del concepto Plant Primer.

-Potenciar respuestas rápidas y precisas para target específicos.

-Favorecer ecosistemas agrícolas equilibrados y biodiversos.

NeoPrime® se ha convertido en una herramienta de alto valor para quienes buscan biosoluciones agrícolas innovadoras que aporten resiliencia y productividad.

MicroGea®: microbiología exclusiva para un suelo vivo

MicroGea® es otra de nuestras tecnologías estrella. Se trata de un desarrollo biotecnológico basado en microorganismos endófitos exclusivos, registrados en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) con los certificados CECT 31207 y 31208. Entre sus cepas protegidas destacan Bacillus subtilis VE1722, Bacillus atrophaeus VE0706, Bacillus halotolerans VN323 y Bacillus megaterium VN324.

Diseñada para mejorar la Nutrient Use Efficiency (NUE), MicroGea reduce la dependencia de fertilizantes minerales tradicionales como NPK y permite:

Optimizar la absorción de nutrientes durante todo el ciclo del cultivo.

Regenerar la microbiota del suelo, favoreciendo su salud y equilibrio.

Maximizar la productividad agrícola en sistemas sostenibles.

Con MicroGea®, en Veganic ofrecemos a los productores una herramienta clave para avanzar hacia un modelo agrícola más respetuoso con el ecosistema.

NeoDuo®: eficiencia nutricional y sostenibilidad

NeoDuo®, una tecnología pionera de doble complexión diseñada para optimizar la absorción de nutrientes y maximizar la eficiencia energética de los cultivos. Su acción se centra en cuatro áreas clave: mejorar la eficiencia nutricional, reducir las necesidades energéticas, potenciar el rendimiento vegetal y minimizar el impacto ambiental. Gracias a esta innovación, las plantas crecen de forma más saludable y equilibrada, aprovechando mejor los recursos disponibles y avanzando hacia una agricultura más sostenible.

Go-To-Market Global: plataforma de colaboración

Además de nuestras innovaciones técnicas, en Fruit Attraction 2025 presentaremos nuestra plataforma Go-To-Market Global, pensada para facilitar la colaboración con third parties y crear sinergias con empresas del sector en diferentes países. Este modelo refleja nuestra visión integradora de la innovación: abrir el acceso a mercados internacionales y fomentar el crecimiento compartido en el sector agrícola.

Patrocinadores del WIFI en Fruit Attraction 2025

Como parte de nuestro compromiso con la conectividad y el intercambio de conocimiento, este año seremos patrocinadores oficiales del WIFI en Fruit Attraction 2025. Un gesto que simboliza nuestra vocación de tender puentes y facilitar que los profesionales del sector estén siempre conectados con la información y las oportunidades de negocio.

Veganic: ética, ciencia y sostenibilidad

En Veganic somos una empresa Vegan & Cruelty Free, lo que significa que nuestros desarrollos están alineados con los valores de respeto a la vida y sostenibilidad ambiental. Apostamos por un modelo agrícola donde la innovación científica se une a la responsabilidad ética, ofreciendo al agricultor soluciones que contribuyen a un futuro más justo, eficiente y en armonía con el planeta.

Te esperamos en Fruit Attraction 2025 para conocer de cerca cómo nuestras biosoluciones agrícolas innovadoras están transformando la manera de cultivar en todo el mundo.

