Por una Valencia más accesible: liberar a los vecinos encerrados en sus propias casas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:14 Compartir

Valencia ha presentado su candidatura para el premio «Ciudad Europea Accesible 2026», un reconocimiento de la Unión Europea que distingue a las ciudades que más han avanzado en materia de accesibilidad para personas con discapacidad. El Ayuntamiento ha subrayado que la accesibilidad es un derecho garantizado para todas las personas, no un privilegio.

El objetivo es transformar la ciudad en un espacio para todos, aplicando principios de accesibilidad desde el urbanismo hasta la cultura y el deporte. Esta visión estratégica merece ser reconocida. Valencia realmente puede convertirse en un ejemplo para toda España y Europa.

El drama silencioso de los edificios sin ascensor

Hoy en día, el Ayuntamiento ha hecho mucho para que nuestras calles cuenten con pasos peatonales adecuados y accesos adaptados en la mayoría de los establecimientos, tanto públicos como privados. Pero aquellas personas que viven en un quinto piso sin ascensor no pueden bajar para ver esos cambios.

Esa es la amarga realidad: decenas de miles de valencianos viven cada día «encerrados» en sus propios hogares sin ascensor. Para una persona mayor o con discapacidad, cada escalón adicional es una barrera, y la escalera se convierte en un muro.

Tras la DANA de 2024, unos 10 000 ascensores en la provincia quedaron fuera de servicio, y miles de personas —en su mayoría mayores— pasaron semanas sin poder salir de casa. Pero para muchos vecinos no fue una situación excepcional: es su día a día. Y hay muchos más edificios sin ascensor.

«No podemos esperar uno o dos años para obtener un permiso de rehabilitación, porque para algunos esos dos años pueden ser los últimos meses de su vida. La gente llora en casa, pero casi nadie escucha su llanto», relatan los vecinos.

Cuando el ascensor se convierte en «penicilina» social

Existen ejemplos que lo demuestran: instalar un ascensor no es solo una solución técnica, sino un avance social.

Uno de los edificios en Valencia, abandonado y con el sótano inundado de aguas fecales, estaba prácticamente en ruinas. Vivían allí ancianos con discapacidad, familias okupas e incluso traficantes. Pero tras instalar un ascensor, el edificio resucitó: nuevos propietarios compraron los pisos, se abrieron negocios y los vecinos conflictivos se marcharon.

El ascensor instalado se convirtió en una «penicilina» que sanó no solo el edificio, sino también su entorno social.

Sin embargo, los cambios positivos ya se notan

-COCEMFE València, junto con otras asociaciones de personas con discapacidad, impulsa la accesibilidad.

-El Ayuntamiento ha manifestado su compromiso de agilizar los trámites.

-La Conselleria ha simplificado de manera significativa las condiciones de las subvenciones.

Estos pasos merecen un reconocimiento especial.

En 2025, la Conselleria actualizó las normas de las ayudas y las hizo accesibles para todos. Ahora el Estado puede cubrir hasta el 80 % del coste de las obras. Pueden solicitarlas no solo las comunidades de propietarios, sino también cooperativas e incluso personas individuales con discapacidad o mayores de 65 años. Tienen prioridad las comunidades donde viven los vecinos más vulnerables.

En palabras simples: cualquier edificio que necesite un ascensor ahora tiene una posibilidad real de instalarlo. Es una señal potente: las autoridades reconocen el problema y destinan recursos sin precedentes para resolverlo.

Decisiones que no pueden esperar

A pesar de todo, el problema más grave sigue siendo la lentitud en la concesión de licencias. Los vecinos pueden esperar más de un año, e incluso dos, para obtener el permiso de instalación del ascensor. Esto pone en riesgo las subvenciones y deja a la gente encerrada en sus casas.

Resulta difícil entender por qué, cuando en la misma calle ya hay varios ascensores instalados que cumplen todas las normativas, cada nuevo edificio debe esperar más de un año para repetir el mismo proceso.

Durante diez años, nuestra empresa ha realizado más de 1 300 estudios y propuestas de instalación de ascensores. Hemos desarrollado una clasificación propia de edificios según su nivel de dificultad y tipo de instalación. Para cada tipo de edificio contamos con decenas de proyectos exitosos que cumplen con la normativa y que han obtenido subvenciones.

Hoy tenemos más de 150 obras ejecutadas, pero la demanda es varias veces mayor. Actualmente podríamos iniciar en paralelo más de un centenar de proyectos, pero si los presentamos todos a la vez al Ayuntamiento, se paralizaría por completo el departamento de urbanismo.

Nos encontramos en una situación muy difícil: incluso con solo cinco proyectos en trámite, las licencias tardan más de un año, y los vecinos nos llaman constantemente preguntando por qué ahora todo se retrasa tanto, cuando en el edificio de al lado la licencia se concedió casi de inmediato.

Esperamos otros 20 proyectos adicionales tras la salida de las subvenciones, lo que complicaría aún más el trabajo de todos. Y ya tenemos más de 120 solicitudes nuevas. Si presentamos todos estos proyectos, será imposible gestionar el trabajo administrativo.

Proponemos soluciones concretas

-Implementar el sistema DERE (Declaración Responsable de Obras), que ya funciona en Mislata y permite iniciar el montaje en pocas semanas.

-Crear checklists unificados para arquitectos y constructores, con el fin de agilizar la aprobación de proyectos.

-Permitir la repetición de solicitudes de subvención para aquellas comunidades que las perdieron por culpa de retrasos administrativos en la concesión de licencias.

Estos pasos no solo ahorrarían dinero a los vecinos, sino que también generarían ingresos fiscales adicionales para la ciudad. Estamos dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento para elaborar estos checklists y facilitar su trabajo, evitando errores por falta de experiencia en este tipo de proyectos.

Valencia, número 1 en accesibilidad

Ampliar

Para que Valencia sea la ciudad más accesible de Europa, no bastan la visión y las buenas intenciones: hacen falta acciones rápidas.

Cada nuevo ascensor en un edificio antiguo es una victoria contra el aislamiento, la soledad y la desigualdad. Es la oportunidad de que una persona mayor salga a la calle, se encuentre con su vecina y sonría bajo el cielo abierto, no entre cuatro paredes.

Las autoridades ya han demostrado su voluntad de cambio. Ahora es el momento de dar el siguiente paso.

Si el Ayuntamiento, la Conselleria, las empresas y las comunidades trabajan juntas, Valencia se convertirá realmente en una ciudad sin barreras, una ciudad donde nadie estará preso en su propio hogar.Al final, no se trata del premio de 2026.

El verdadero galardón es una vida digna y oportunidades iguales para miles de personas.

Esa es la misión de nuestra empresa, y esa es la Valencia que podemos construir hoy mismo.