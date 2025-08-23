Una vuelta al mundo sentados en diseño valenciano

De Chiva a Taiwán, pasando por Jamaica o Isla Mauricio, la firma de mobiliario valenciano Andreu World plantea una vuelta al mundo en 320 páginas. ... Las que necesita para trazar el mapa de algunos de los mejores hoteles de cuatro de los cinco continentes, en los que la empresa ha instalado muchos de sus sofás, sillas o butacas, en algunos de los espacios más privilegiados para los viajeros.

Y lo ha hecho en el año en que la compañía cumple 70 años, con la publicación de 'Viajar bien sentado', una obra que completa la trilogía con la que la editorial Lunwerg cierra el círculo con la firma de muebles, tras «Comer bien Sentado» y «Trabajar bien sentado». Y en el libro podemos colarnos en vestíbulos de ensueño, comedores de película, habitaciones de diseño y piscinas que despiertan la envidia de cualquiera. Pero la particularidad del libro es que la empresa ha echado mano de los arquitectos y estudios de diseño que han ideado estos espacios para que no sólo expliquen la distribución y el interiorismo, sino que ejerzan de perfectos anfitriones por esas ciudades en las que han pasado tanto tiempo para poder hacer realidad los espacios. Esas estancias los han convertido en grandes recomendadores de restaurantes, bares mercados o tiendas de mobiliario, que comparten de muchas de las ciudades donde han diseñado un espacio en un hotel.

La dirección de esta guía ilustrada ha estado a cargo de Ramón Úbeda y los textos son obra de Álvaro Castro. A lo largo de las páginas se muestra imágenes donde el diseño prima e invita al relajo en vestíbulos, habitaciones, bares, restaurantes, zonas de piscina o terrazas de hoteles. Andreu World, compañía que se ha ocupado de fabricar el mobiliario de muchos hoteles del mundo, examina la decoración de muchos de estos lugares, teniendo en cuenta criterios como calidad, funcionalidad, diseño y sostenibilidad. Pero, además, la información se completa con unos testimonios muy valiosos: los de los creadores de dichos espacios.

Y es que los editores han echado mano de los estudios de diseño y de arquitectura con los que colaboraron para vestir esos espacios para explicarlos desde un punto de vista profesional y funcional, para comprender por completo la elección de cada pieza. Pero, además, han recogido sus recomendaciones para visitar los lugares donde están ubicados los establecimientos que han proyectado. Así, esta guía no solo es una recopilación de hoteles, sino también otras sugerencias para el turista fuera de las recomendaciones convencionales.

«El turismo impulsa la arquitectura y viceversa. Y los arquitectos, como el común de los mortales, también viajan, sea por placer o por trabajo. Gustan de comer bien sentados y suelen escoger los alojamientos para conocer de primera mano lo que han hecho sus colegas», dicen los autores.

Y en el libro, además de imponentes imágenes e información del mobiliario y de las peculiaridades de los hoteles, hay tips de gran utilidad de muchas ciudades, como las mejores vistas, una tienda de ropa especial, un jardín que merezca la pena visitar o el cocktail bar donde garantizarse una buena copa. Una especie de guía ligada a la arquitectura y al diseño de una firma como Andreu World, que este año celebra su 70 aniversario. Una firma que ha desarrollado una sólida cultura industrial basada en la fabricación de asientos y mesas de calidad que, en los últimos tiempos, además ha promovido una cultura de producción responsable con el entorno, que hace que sólo fabriquen con maderas procedentes de bosques certificados y reforestados de cultivo propio.

En el libro podemos ver las impresionantes vistas de la bahía de Calpe desde uno de sus sofás, soñar con una siesta en una piscina de Riviera Maya o Saint Tropez o tomar una copa en la nieve de los Alpes Suizos, en una de sus butacas. Una reunión en una de las salas de un hotel de Kioto mejora el plan laboral, y un desayuno con vistas en el hotel que han decorado en Taichung, una ciuda de Taiwan, suena a planazo. Y todo eso, sólo con pasar las páginas de un libro.