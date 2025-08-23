Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mobiliario de Andreu World en la piscina del hotel Ocean Drive de Ibiza

Mobiliario de Andreu World en la piscina del hotel Ocean Drive de Ibiza ANDREU WORLD

Una vuelta al mundo sentados en diseño valenciano

La firma valencia de mobiliario Andreu World propone en un libro un viaje por algunos de los mejores hoteles del mundo en los que están presentes sus sillas o sofás

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:23

De Chiva a Taiwán, pasando por Jamaica o Isla Mauricio, la firma de mobiliario valenciano Andreu World plantea una vuelta al mundo en 320 páginas. ... Las que necesita para trazar el mapa de algunos de los mejores hoteles de cuatro de los cinco continentes, en los que la empresa ha instalado muchos de sus sofás, sillas o butacas, en algunos de los espacios más privilegiados para los viajeros.

