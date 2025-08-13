Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los cursos de formación para cocteleros, en Valencia

Ver 24 fotos
Uno de los cursos de formación para cocteleros, en Valencia J. L. Bort

El oficio de 'bartender': la profesión sin paro y bien pagada que crece como la espuma en Valencia

La formación en coctelería sube en los últimos años por su alta tasa de empleabilidad y la afición por los cócteles

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:18

Un lunes de julio, mientras la ciudad se cuece ahí afuera, un grupo de una decena de alumnos de coctelería aprende las nociones más avanzadas ... para tratar de refrescar a sus futuros clientes, en los locales en los que seguro que se tomarán algún combinado, una de las noches de este verano. Lo hacen en un curso de Pro BarTender, en la que ya es su última clase de las 80 horas de formación que han pasado entre copas, hielos y cocteleras, para convertirse en los reyes de la barra. Una profesión con una alta empleabilidad y buenos salarios que atrae a muchísimos profesionales del sector de la hostelería y a otros tantos que buscan una salida laboral, en un mercado como el de la mixología, en pleno auge en Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  6. 6

    Las carreras que evitan los alumnos valencianos
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    La realidad tras la pillada de Coldplay: los engaños rompen más de 5.000 parejas al año en Valencia
  9. 9 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  10. 10 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El oficio de 'bartender': la profesión sin paro y bien pagada que crece como la espuma en Valencia