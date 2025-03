Mamás en Acción avisa: «Hay 1.200 menores de seis años en centros de forma ilegal»

María José Carchano Valencia Martes, 25 de marzo 2025, 21:14 Comenta Compartir

No fue la valenciana Majo Gimeno, fundadora de la asociación Mamás en Acción, la única que se emocionó ayer cuando intervino en el Senado para reclamar un compromiso de las administraciones y de esta forma impulsar el acogimiento familiar de los más de 17.000 menores que viven en residencias y centros tutelados en España -4.614 en la Comunitat Valenciana- porque sus padres o familias no pueden hacerse cargo de ellos.

Majo Gimeno quiere así visibilizar una situación que, en vez de paliarse, se ha agravado en los últimos años, ya que de los 50.000 menores tutelados que hay en España, la cifra de los niños que viven en centros y residencias de acogida ha aumentado más de un 5% en el último año. «Algo estamos haciendo mal», aseguró.

Tan mal como que la Unión Europea ya ha sancionado en tres ocasiones al Gobierno de España por mantener en centros tutelados a 1.200 niños menores de seis años, según los datos del propio Ministerio, una situación que «está expresamente prohibida por la ley». Unos niños que deberían estar en familias en acogida en el caso de que no puedan estar con sus padres o la familia extensa -abuelos, tíos...- antes que institucionalizados en un centro.

La fundadora de Mamás en Acción argumentó que sí existen familias acogedoras, muchas de ellas voluntarios de la oenegé que ha cuidado en estos años a niños hospitalizados que no tenían quien lo hiciera. «Hay que impulsar campañas que informen a la ciudadanía de la figura del acogimiento familiar, y también redistribuir los fondos para primar que los niños crezcan en un hogar antes que que lo hagan en un centro». En este sentido, dio cifras sobre cuánto le cuesta a las administraciones una plaza de un centro tutelado -«entre 6.000 y 9.000 euros»-, mientras que las familias acogedoras reciben una ayuda media de unos 450 euros al mes. «Buscando diez familias para los diez niños que estén en un centro habría recursos para dotar de personal a las administraciones» para que pudieran elaborar informes, propuso Majo Gimeno, que ha escuchado estos años cómo familias dispuestas a acoger eran contactadas por la administración hasta dos años después de su petición. «Estamos jugando con el derecho de los niños a crecer en una familia»,

Majo Gimeno, que compareció en la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Alta, contó la labor que desarrollan acompañando a miles de menores hospitalizados para que no estén solos. Niños que han sido maltratados por sus padres, que viven en familias en situaciones muy complicadas o que, directamente, están tutelados en centros y no tienen a nadie que les acompañe en el tiempo que debern permanecer ingresados por alguna enfermedad. La fundadora de la oenegé contó cómo ya existe evidencia científica de que el amor que reciben de los voluntarios permite que esos niños no desarrollen patrones de conducta asociados al abandono o el maltrato e incluso se recuperen antes.

En estos doce años, Mamás en Acción ha estado al lado de más de 1.700 menores de toda España durante más de 80.000 horas de acompañamiento. Su objetivo, como dice Majo Gimeno, es ser esa 'mamá' que ellos no tienen y que está a pie de cama.

Sin embargo, la misión última de Mamás en Acción es trabajar la prevención, ya que, «si todos los niños tuvieran una familia en la que crecer, nuestro servicio no haría falta». Por ello tienen, como uno de sus objetivos, promover el acogimiento familiar y sacar a todos los niños de los centros tutelados. «Nosotros, los adultos, no tenemos derecho a ser padres. Es una elección, pero los niños sí tienen derecho a crecer en una familia, y se lo estamos negando».