El único superviviente del accidente en India viajaba en el asiento más seguro del avión, según los expertos

El jueves sucedió una de las mayores tragedias aéreas de los últimos años. Un avión que despegó de la ciudad india de Ahmedabad con destino Londres se estrelló. Murieron 265 personas, 242 eran pasajeros y las otras 24 fallecieron en tierra. El Boeing 787-8 Dreamliner chocó contra el segundo piso de un albergue para personal médico de un hospital cercano. El morro y la rueda delantera del aparato cayeron sobre el edificio de una cafetería donde comían unos estudiantes, según testigos.

Sólo hay un superviviente de esta catástrofe: Vishwash Kumar Ramesh. Este británico ha sido el protagonista de un milagro. «Treinta segundos después del despegue se escuchó un ruido fuerte y el avión se estrelló. Al principio, yo también pensé que estaba a punto de morir, pero luego abrí los ojos y me di cuenta de que seguía vivo. Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí», explicó en declaraciones a la cadena nacional DD News desde el hospital.

Las autoridades encargadas de investigar el caso y los expertos no dan crédito a que Vishwash Kumar Ramesh sólo haya resultado herido. Hay muy pocas probabilidades de que esto sucediera. Edwin Galea, profesor y director del Grupo de Ingeniería de Seguridad contra Incendios (FSEG) de la Universidad de Greenwich, expone que el accidente se produjo «en una zona urbana y con unos daños al fuselaje muy graves».

Su asiento, clave en su supervivencia

Lo que le ha sucedido a este superviviente es un milagro. Sin embargo, varios expertos aseguran que viajaba en uno de los asientos más seguros del avión. Al parecer, Vishwash Kumar Ramesh viajaba sentado en el asiento 11A, con una ubiación clave. Está situado junto a la puerta de emergencia. Algunos estudios detallan que sentarse en las cinco filas más cercanas a una salida de emergencia tiene una mayor tasa de supervivencia en accidentes graves.

Según informa India TV, el asiento 11A se sitúa en la primera fila de la clase turista, justo detrás de la primera clase. «Es un asiento de ventanilla a babor del avión, más cerca de la parte delantera», recoge el citado medio. Ahora, muchos se preguntan si la ubicación del asiento pudo haber contribuido a la supervivencia del pasajero tras el accidente.

