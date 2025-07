Último aviso de los viajes del Imserso para los nuevos pensionistas y sus parejas

Nacho Ortega Valencia Lunes, 21 de julio 2025, 16:43 Comenta Compartir

El 1 de julio de 2025 arrancó el plazo participar en el programa de turismo del Imserso pudiera presentar su solicitud para la temporada 2025-2026. Poco más de tres semanas después, el plazo se acaba, y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha lanzado un último aviso para todos aquellos que aún no se han apuntado y que en este caso son las personas que acceden a los viajes del Imserso por primera vez.

La fecha límite para poder solicitar plaza expira el miércoles 23 de julio de 2025 -inclusive- para aquellas personas que no estén incluidas en el Programa de Turismo porque jamás han hecho antes un viaje con el Imserso, así como a las parejas que tengan derecho a beneficiarse de los mismos. La solicitud se puede presentar de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Imserso o descargando el impreso y remitiéndolo a través de los registros electrónicos y oficinas pertinentes o en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

¿Y si ya he participado antes?

Quienes ya han participado con anterioridad en los viajes del Imserso y que están activas en la base de datos han ido recibiendo en sus domicilios durante el mes de julio las cartas de renovación, incluyendo los impresos de modificación de datos, por si fuera necesario.

Si los datos no han variado y se consideran correctos, no es preciso que realice ninguna actuación y no hay que remitir el impreso cumplimentado. Si los datos no son correctos o han cambiado, debe remitirse el impreso antes del 23 de julio a través de los mismos medios anteriormente descritos.

Novedades: tarifa plana y mascotas

Este año los viajes del Imserso cuentan con 879.213 plazas y existen varias novedades. La edición de este año arrancará el próximo octubre, se extenderá hasta mayo del 2026 y contará con una tarifa plana de 50 euros para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, de manera que será el Imserso quien asumirá el coste restante del viaje. Además, se permitirá, por primera vez, que usuarios puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular.

Los precios de los viajes del Imserso varían en función del destino, el tipo de viajes y el número de días. Además, en periodo de temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja (octubre, mayo y junio en la Península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias), de manera que los precios serán oscilantes en función del momento del año en el que se viaje.

En cualquier caso las tarifas, que se pueden consultar en el enlace oficial anterior, oscilan entre los 132 euros del turismo de escapada y los 564 del viaje más largo a las islas en temporada alta.

Plazas para pensionistas y parejas

Podrán participar en el Programa de Turismo del Imserso:

• Las personas residentes en España que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

- Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del sistema de Seguridad Social español con cincuenta y cinco o más años de edad.

- Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad.

- Ser asegurado o beneficiario del sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco años o más años de edad.

☺ Los españoles residentes en el extranjero siempre que reúnan alguno de los requisitos anteriores.

♫ Los españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.

• Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4.1.

Asimismo, las personas usuarias podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones individuales que estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

• Las personas usuarias de plazas y sus acompañantes, excepto los hijos, deben valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

• Las personas usuarias acreditarán al Imserso el cumplimiento de los requisitos establecidos mediante declaración responsable.

Tipos de viaje

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

- Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

- Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears.

- Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes:

- Circuitos culturales.

- Turismo de naturaleza.

- Capitales de provincia.

- Ciudades de Ceuta y Melilla.

Servicios incluidos

Los servicios que incluye el programa son los siguientes:

• Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles. En capitales de provincia el alojamiento será en régimen de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que tendrá el suplemento, por noche y zona de destino, indicado en el anexo I de la resolución de convocatoria y estará, en todo caso, sujeto a disponibilidad de plazas.

• Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia.

• Póliza de seguros colectiva.

• Servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel.

• Programa de animación socio-cultural.

