Los 6 trucos de Marie Kondo para ordenar tu casa Marie Kondo. / EFE Estas son las tácticas de la japonesa para plantarle cara al 'komono' LAS PROVINCIAS Sábado, 2 febrero 2019, 14:23

Llega la revolución del orden y la responsable es Marie Kondo, una de las personas más influyentes del año, según la revista 'Time'. La japonesa, que en 2011 consiguió el éxito con su libro 'La magia del orden: herramientas para ordenar tu casa y tu vida' -editado en español en 2015 por Alfaguara- y que tiene un programa en Netflix ('¡A ordenar con Marie Kondo!'), ha conseguido captar la atención de todo el mundo con su método Konmari, una teoría de la organización basada en la eficiencia y en valores arraigados en la cultura japonesa.

Según Kondo, nadie es consciente de cuántas cosas posee. Además, en el momento de hacer la limpieza general, en lugar de pensar en qué tenemos que tirar, confiesa, es mejor enfocarse en aquello que preferimos conservar.

PLANTA CARA AL 'KOMONO' Deshazte de los objetos que acumulas sin ton ni son

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de poner orden en casa, según Kondo, es saber qué hacer con el 'komono'. Pero, ¿a qué se refiere? El 'komono' hace referencia a aquellos objetos que guardamos en casa y que no tienen ningún valor sentimental para nosotros.

El primer paso a la hora de ordenar es vaciar un cajón o armario y hacer dos montones, uno de ellos con lo que quieres y otro con lo que puedes desechar. Ahí será cuando te des cuenta de todo lo que hemos guardado y que realmente no necesitamos.

No hay que almacenar lo que no usamos y guardarlo para que no esté a la vista. Así lo único que se consigue es un efecto rebote y que el caos vuelva a producirse.

SENSACIÓN DE LIMPIEZA Intentar despejar los espacios horizontales

El banco de la cocina, la mesa del comedor, el escritorio... Cualquier espacio horizontal puede convertirse en depósito de pequeños objetos, papeles y demás.

En estos casos, según Marie Kondo, lo mejor es mantener estas superficies completamente despejadas para dar una mayor sensación de orden y limpieza.

CÓMO ORDENAR LA ROPA No guardes aquello que no te hace feliz

El primer paso es coger toda la ropa de todos los rincones de la casa y apilarla en un mismo sitio. Después, deshacerse de todo lo que no nos hace feliz, no nos ponemos o no necesitamos. Marie Kondo insiste en que hay que ser muy estricto en este paso porque es el primordial para conseguir un orden real y no solo un orden pasajero.

Uno de sus trucos infalibles es doblar la ropa en paquetitos muy pequeños, que recomienda guardar en vertical para que sean más fáciles de localizar y manejar.

Así es cómo la japonesa nos recomienda doblar las camisetas:

ALMACENAMIENTO Pon orden en tus libros y papeles

1.- Algunos de los consejos que propone el método Konmari es guardar todos los tickets y garantías en un mismo sobre transparente. Así, al consultar una, podrás ver las demás y descartar las que ya hayan caducado.

2.- Ordena los libros también por subcategorías (cómic, novela, historia…) Guarda los estrictamente necesarios (no más de 30). Si ya los has leído, es probable que no los vuelvas a leer, dice Marie Kondo.

3.- Ordénalos verticalmente en una estantería de mayor a menor tamaño.

4.- Los libros que guardes deben hablar de ti. Una vez ordenados, da un paso atrás y revisa si los títulos hablan de la persona que quieres ser.

5.- Deshazte de los apuntes de la carrera o de ese curso profesional que hiciste. «Los cursos y el aprendizaje tienen su momento y los conocimientos ya están interiorizados», asegura la autora.

ALIMENTACIÓN El orden en la cocina, según el métido Konmari

Si sabes que ha llegado el momento de poner orden en la cocina, pero no sabes por dónde empezar, Marie Kondo te ayuda con los siguientes trucos:

El primer paso es desechar lo que no se usa y para ello, lo más fácil es dividir esta tarea en tres partes: objetos de cocina y mesa, productos de limpieza y alimentos. Cuando ya tengas todo fuera de los armarios, dedícate a coger cada uno de los objetos y a pensar conscientemente en el uso que le das, en si realmente lo necesitas o no.

Después, revisa los alimentos de la despensa y deshazte de los que hayan caducado. Además, separa los que usas a diario (deberán estar más a mano) de los que has comprado para alguna comida o cena especial.

Lo siguiente es asignar un lugar a cada cosa. Por ejemplo, los utensilios de cocción en un armario (cazuelas, ollas, sartenes…), los táperes en otro, los cubiertos y pequeños utensilios en cajones, etc. Para aprovechar mejor el espacio, apila las ollas, cacerolas, cuencos, táperes…; unos dentro de los otros y las tapas a parte en vertical, si es posible. En cuanto a la vajilla y a la cristalería, la manera básica de ordenarlas es dividiendo el armario en una zona para piezas de beber y otra para las de comer.

PLEGADO Los trapos de cocina y toallas, siempre accesibles

Por último, y en cuanto a los trapos de cocina o toallas, Marie Kondo propone un método de plegado para ahorrar espacio. Para ello, hay que doblarlos en vertical. Una vez que ya lo tienes, hay que marcar una línea imaginaria al centro y doblar las puntas hacia ella. Luego vuelves a doblar por la mitad y ya estaría listo.

Recuerda, que lo mejor es almacenar en vertical, en vez de uno encima de otro, ya que así, según el método Konmari, se optimiza mejor el espacio.