Los tres eclipses españoles 'revelan' su logotipo

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha dado a conocer este martes el logotipo que el Ministerio de Ciencia, ... Innovación y Universidades (Miciu) ha diseñado de cara al espectacular Trío de Eclipses, que vivirá España en los próximos tres años, comenzando por el más esperado de los tres, el que llegará al atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 y que será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, con un añadido importante: España será uno de los pocos lugares del mundo desde el que podrá contemplarse.

El distintivo, diseñado en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt), representa el trío de eclipses y, a la vez, la silueta de un telescopio. «La elección de este logotipo, no solo es un guiño a la herramienta fundamental de la observación astronómica, sino un símbolo de la mirada colectiva de un país volcado hacia el cielo», ha explicado el 'número dos' del Ministerio de Ciencia. «El telescopio representa la curiosidad humana, la exploración y la amplificación de nuestra visión para alcanzar lo lejano y lo extraordinario. Nos recuerda que estamos ante una ventana única al universo, un espectáculo que nos invita a ampliar nuestra perspectiva», ha añadido Cigudosa.

El nuevo logotipo se ha dado a conocer este martes en la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses 2026-2027-2028, que ha presidido el propio Cigudosa en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu). En el encuentro han participado representantes de otros 12 ministerios y, por primera vez, también representantes de 16 Comunidades Autónomas. A la cita también han asistido miembros del Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Millones de observadores

El secretario de Estado ha asegurado en el encuentro que la coordinación con el conjunto de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, «es necesaria y fundamental» para lograr una organización «eficaz» ante un acontecimiento que reunirá a millones de personas en torno a este espectáculo astral único, que plantea retos logísticos y de seguridad.

En ese sentido, ha propuesto varias herramientas para la coordinación entre la Comisión Interministerial y las Comunidades Autónomas, entre ellas la designación de un punto focal por parte de cada Comunidad Autónoma; la incorporación de técnicos de las administraciones autonómicas a los grupos de trabajo de la Comisión Interministerial; y la creación de comisiones interdepartamentales a nivel autonómico con la participación de la Administración General del Estado.

Actualmente y según ha explicado Cigudosa, existen varios grupos de trabajo por parte de la Comisión Interministerial, desde los que se dedican a movilidad, prevención, protección civil y gestión de riesgos medioambientales, coordinado por el Ministerio del Interior; al turismo y su impacto económico, coordinado por el Ministerio de Industria y Turismo; la salud pública, coordinado por el Ministerio de Sanidad; y la divulgación científica, coordinado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) y la Comisión Nacional del Eclipse (CNE).

Desplazamientos masivos

El conocido como Trío de Eclipses es un fenómeno astronómico extraordinario que se podrá observar desde España y que captará la atención tanto de la comunidad científica como del conjunto de la ciudadanía. Se prevé que atraiga a cientos de miles de turistas internacionales y genere desplazamientos masivos hacia los lugares de observación, todo un reto desde el punto de vista organizativo y de la seguridad.

En concreto, están previstos dos eclipses solares totales, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular el 26 de enero de 2028. El eclipse total de 2026 será especialmente relevante: desde 1905 no se había visto un eclipse total en la Península Ibérica y España será, en esta ocasión, uno de los pocos lugares, junto con Islandia, desde el que podrá observarse.

La llamada 'franja mágica', una banda de 300 kilómetros de ancho que discurre a lo largo de una diagonal con inicio en Galicia y final en las Islas Baleares, es donde el eclipse solar será total (en el resto de España se podrá ver, pero sin que la luna cubra totalmente la esfera solar).

La sombra total incluye municipios de trece comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares) y se espera que «varios millones de personas» se desplacen expresamente para disfrutar de un espectáculo «memorable».