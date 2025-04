«¡Traga la comida!», la Policía investiga posibles agresiones a una bebé en una guardería de Torrejón de Ardoz

Una guardería en Torrejón de Ardoz (madrid) está en el punto de mira por una supuesta agresión. Un vídeo en el que se ve a ... una cuidadora zarandeando, gritando y golpeando contra la pared a una niña mientras le da de comer. La Policía Nacional ha abierto una investigación contra la profesora por presuntos malos tratos a bebés. La trabajadora ya ha sido despedida, y varios padres han denunciado los hechos tras la difusión de un impactante vídeo.

Las imágenes, que fueron grabadas por una profesional en prácticas de la escuela infantil privada Cascanueces, duran tres minutos en los que la violencia de la educadora queda patente. «Lo escupes, te lo vuelvo a meter», grita la trabajadora mientras la niña llora sin parar. «No me escupas la comida, que la tragues», dice la trabajadora mientras zarandea con violencia la cabeza de la niña contra la pared del comedor.

El resto de trabajadoras que aparecen en el vídeo tratan de desviar la atención del resto de niños, pero actúan impasibles y siguen dando de comer con los gritos de fondo. En un momento dado, una compañera le llama la atención y la agresora le dice a la niña: «¡Como vomites la cagas porque te pongo otro plato!».

La madre de la niña se ha mostrado muy afectada tras ver el video, asegurando que nunca sospechó de la guardería. «La niña a veces me llegaba con moratones, pero en mi mente no estaba sufriendo ningún maltrato», señaló en 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Entre lágrimas, Leidy teme que su hija haya sufrido ese tipo de violencia en numerosas ocasiones: «Las chicas que grabaron el video en dos días vieron hechos anormales y estaban preparadas, sabían que eso iba a ocurrir».

«A lo mejor me pasé un poco»

En el mismo programa, la supuesta agresora se justifica al señalar que «después de ese episodio en el que según ellos, casi se ahoga, la niña me dio un beso y se fue a dormir». Aunque admite que no ha actuado correctamente se justifica al señalar que «después de que me mordiera y me escupiera, a lo mejor me pasé un poco, pero es continua la presión de los padres, de la niña...».

Mientras continúa la investigación de los agentes de la UFAM de la Policía Nacional de Torrejón, se está intentado saber si ha habido más casos de maltrato,. Los padres que llevaban a sus hijos al centro han mostrado su indignación por lo sucedido y por el hecho de que el resto de los trabajadores no hicieran nada. De hecho, creen que podrían haber incurrido en un presunto delito de omisión del deber de socorro.