Aviso rojo en Tarragona por tormentas en una semana marcada por riesgo de inundación en Valencia y Baleares La AEMET advierte de lluvias torrenciales, granizo y rachas intensas de viento antes de una subida generalizada de temperaturas a partir del jueves

Lunes, 8 de septiembre 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes el aviso rojo en el litoral sur de Tarragona por lluvias torrenciales que podrían acumular hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. La situación de inestabilidad afectará también a la Comunidad Valenciana, Aragón, Pirineos y Baleares, donde se esperan chubascos muy intensos acompañados de granizo y rachas de viento fuerte, según ha informado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

Las tormentas, que se prolongarán hasta el miércoles, estarán provocadas por el paso de una vaguada en niveles altos de la atmósfera y reforzadas por la entrada de aire húmedo del Mediterráneo, que presenta temperaturas dos grados por encima de lo normal. Estas condiciones favorecerán precipitaciones de gran intensidad, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y más de 80 en 12 horas en zonas del noreste.

Por territorios, este lunes las precipitaciones más intensas se concentran en Pirineos, sur de Cataluña, Teruel, Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante. El martes el riesgo se trasladará con especial intensidad a Baleares, donde se prevén lluvias torrenciales que podrían alcanzar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas y provocar crecidas repentinas en ramblas y barrancos. El miércoles continuará la inestabilidad en el archipiélago y en Cataluña, aunque con tendencia a remitir por la tarde.

Los avisos meteorológicos se extienden también a Aragón, donde Huesca y Teruel permanecen en alerta naranja por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado, y a la Comunidad Valenciana, con riesgo importante en Castellón y precipitaciones que podrían alcanzar los 120 litros en menos de seis horas. Baleares, Albacete y Murcia presentan avisos amarillos por lluvias y tormentas.

En paralelo, un frente afectará al noroeste peninsular con lluvias en Galicia y Cantábrico, mientras que Canarias afronta calima y temperaturas de más de 32 grados en el sur de las islas, aunque se espera que la situación se normalice a partir del martes con la llegada de los alisios.

En cuanto a las temperaturas, la inestabilidad traerá descensos en el norte y este de la península, con un ambiente fresco en el Cantábrico, apenas 18-20 ºC, frente a los valores superiores a 35 ºC en zonas de Andalucía. A partir del jueves, el regreso del anticiclón traerá un ascenso térmico generalizado y un ambiente más caluroso que se intensificará de cara al fin de semana, con máximas que podrían superar los 36 ºC en el Valle del Guadalquivir.