Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
Imagen de archivo, un agente de la Guardia Civil patrulla en Sevilla. EP

Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico

El incidente se produjo este jueves en un bar de la localidad la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:07

Tres personas han resultado heridas, una de ellas un joven con un impacto de bala en la cabeza, como consecuencia de un tiroteo registrado este jueves en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. El presunto autor de los disparos está detenido y no se descartan nuevos arrestros.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo, según la información facilitada por el 112 Andalucía a Europa Press. En el establecimiento se produjo una reyerta que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

El alcalde de Las Cabezas, José Solano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla refuerzos de la Guardia Civil, «que ya se están viendo». Igualmente, habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  3. 3 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  7. 7 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  8. 8

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  9. 9

    Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
  10. 10 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico

Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico