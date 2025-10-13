Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy entrega 15.000.000 euros a un acertante y 1,3 millones en 16 localidades
La investigadora Andreea Ciudin, miembro de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, en el Vall d'Hebron Institut de Recerca. R. C.

Andrea Cuidin, investigadora especialista en obesidad

«Con tandas cortas de Ozempic, la recuperación de peso es mayor que la pérdida inicial»

Coautora de una guía europea a favor de los fármacos para adelgazar, desmitifica sus efectos y asegura que los médicos soportan la presión de industria y pacientes

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:06

Comenta

La semana pasada, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO, por sus siglas en inglés) publicó en 'Nature' una guía para especialistas ... que recomendaba el uso de semaglutida (Ozempic) y tirzepatida (Mounjaro) para perder peso, por encima de otros fármacos. Entre los autores del estudio se encuentra una investigadora que trabaja en España, Andreea Ciudin, del grupo de Diabetes y Metabolismo del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). «No indicamos empezar con fármacos ni saltarse las medidas de hábitos, de ejercicio y cambios nutricionales», advierte Ciudin. «No hay una obesidad, sino muchos tipos, y la mayoría tiene una base biológica de desajuste de las hormonas que regulan el hambre y el metabolismo, y las más estudiadas son GLP-1 y GIP (segregan insulina y regulan el azúcar en el organismo y son el principio de Ozempic y de Mounjaro).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta
  3. 3

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Así son las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026
  9. 9 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  10. 10 La reina Letizia sorprende con un vestido de tweed verde en el desfile de las Fuerzas Armadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Con tandas cortas de Ozempic, la recuperación de peso es mayor que la pérdida inicial»

«Con tandas cortas de Ozempic, la recuperación de peso es mayor que la pérdida inicial»