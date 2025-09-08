El SUV híbrido enchufable chino que logra 90 km en eléctrico y se carga en 20 minutos

Suplementos Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:24 Compartir

El segmento de los SUV híbridos enchufables sigue creciendo, pero no todos los modelos ofrecen una propuesta tan equilibrada como el Jaecoo 7 SHS. Un SUV de diseño robusto y planteamiento versátil que aterriza en ECOMOV del 26 al 28 de septiembre de la mano de Jaecoo Himasa, su concesionario oficial en Valencia, para mostrar una idónea combinación de la eficiencia eléctrica para el día a día y la autonomía extendida de un sistema híbrido.

Bajo su carrocería se esconde la tecnología Super Hybrid System (SHS), una arquitectura avanzada que combina un motor de gasolina de 1.5 litros turbo con dos motores eléctricos y una batería de alta capacidad. El resultado es un sistema flexible, capaz de funcionar en diferentes modos según la demanda de potencia y el estado de carga.

Ampliar Jaecco 7 SHS

Hasta 90 km en eléctrico

Uno de los aspectos más destacados del 7 SHS es su autonomía eléctrica homologada de 90 kilómetros. Esta cifra permite cubrir con soltura los desplazamientos urbanos y metropolitanos más habituales sin consumir una gota de combustible.

Gracias a su batería de 18,3 kWh y al eficiente funcionamiento del sistema SHS, este SUV puede recorrer 100 km con un coste eléctrico estimado de apenas 2,1 euros, si se recarga en casa aprovechando las tarifas nocturnas disponibles en el mercado. A ello se suma la rapidez de recarga. En un punto de 40 kW puede recuperar del 30 al 80 por ciento de batería en solo 20 minutos, y en un cargador doméstico de 6,6 kW, la carga completa se realiza en poco más de tres horas.

Ampliar Jaecco 7 SHS

Consumos ajustados

Cuando la batería se agota o se necesita más potencia, el sistema híbrido entra en acción. El 7 SHS es capaz de gestionar de forma inteligente el uso del motor de combustión y los motores eléctricos, funcionando como híbrido en serie, en paralelo o combinando ambos según la situación.

En modo CS, es decir, cuando el sistema mantiene la carga de la batería en un nivel estable, el consumo medio es de 6,0 litros a los 100 km, lo que se traduce en un gasto de unos 8,5 euros. Una cifra muy competitiva que sitúa al modelo en una posición destacada en su segmento.

Diseño y tecnología

Más allá de su eficiencia, el Jaecoo 7 SHS también convence por su imagen y equipamiento. Su diseño exterior mezcla líneas modernas con una presencia robusta, mientras que el interior ofrece un ambiente premium con materiales de calidad y un buen nivel de tecnología embarcada.

Ampliar Interior del Jaecco 7 SHS

A bordo encontramos 18 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), incluyendo control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia y asistente de mantenimiento de carril, entre otros. No sorprende que haya conseguido las cinco estrellas Euro NCAP, el máximo reconocimiento en seguridad.