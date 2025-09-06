Así es el SUV híbrido de Dacia que desafía a la competencia a un precio muy ajustado

Suplementos Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:51 Compartir

Dacia vuelve a ECOMOV del 26 al 28 de septiembre con un notable despliegue de medios. Y entre ellos destacan dos de sus modelos más icónicos y eficientes como es el caso de la nueva gama Bigster con una amplia oferta de motores híbridos a diferentes niveles y el eléctrico Spring.

Bigster pone el acento en la eficiencia sin perder versatilidad ni capacidad de elección. El nuevo SUV compacto de la marca rumana llega al segmento C con una oferta que cubre desde la hibridación ligera hasta una versión híbrida completa, pasando por una inédita combinación con GLP, todos ellos con etiqueta ECO.

El motor más avanzado del catálogo es el Bigster Hybrid 155, que estrena una mecánica inédita en el Renault Group. Está compuesta por un motor de gasolina y dos eléctricos que ofrecen una potencia conjunta de 155 CV y una batería de 1,4 kWh. Puede circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico en ciudad, arranca siempre en cero emisiones y consume un 6 por ciento menos que la versión Hybrid 140.

En un escalón inferior se encuentra el mild hybrid 140, una variante con un motor tricilíndrico de 1.2 litros turbo y sistema de hibridación ligera de 48V. Funciona con ciclo Miller, lo que mejora el rendimiento térmico y reduce pérdidas. Este sistema apoya al motor térmico en arranques y aceleraciones, reduciendo consumo y emisiones en torno a un 10 por ciento.

Ampliar Dacia Bigster

Una de las versiones más singulares de la gama es el Bigster mild hybrid-G 140, que añade un sistema de bicarburación gasolina/GLP al motor anterior. Es la primera vez que Dacia ofrece esta tecnología combinada con hibridación ligera. El resultado, menor consumo y emisiones y una autonomía de hasta 1.450 km gracias a los dos depósitos (gasolina y GLP). El cambio entre combustibles es automático.

Para quienes buscan capacidades todo terreno reales, Dacia propone el Bigster mild hybrid 130 4x4, que incorpora tracción total, caja manual de seis marchas y el mismo motor 1.2 turbo mild hybrid. Incluye modos de conducción específicos (Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road y Eco) y añade funciones como el control de descenso para afrontar pendientes con seguridad.

Todas las versiones ofrecen etiqueta ECO y están diseñadas para reducir el consumo sin comprometer el placer de conducción. La regeneración de energía en frenadas, la suavidad de las transiciones entre fases térmicas y eléctricas y el buen aislamiento acústico del modelo contribuyen a una experiencia al volante muy por encima de lo que sugiere su precio.

Otro de los protagonistas del stand de Dacia va a ser nuevo Spring. Un utilitario urbano que, en su versión de 65 CV ya no queda reservada al acabado superior y pasa a estar disponible también en el nivel Expression.

Dacia mantiene la versión de acceso con 45 CV, ahora asociada al mismo acabado Expression. Esta alternativa, más sencilla pero eficiente, completa la oferta sin perder el enfoque urbano del Spring. Ambas versiones cuentan con una batería de 26,8 kWh, que permite una autonomía superior a los 220 km, y consumos de apenas 14,6 kWh/100 km.