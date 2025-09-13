Un SUV eléctrico con 839 litros de maletero: descubre el KGM Torres EVX

Suplementos Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:19 Compartir

ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre, va a contar, de la mano de Autopista Sur, con un auténtico trío de estrellas de la industria de la automoción. Y es que, este grupo valenciano del mundo del motor acude a esta cita con tres firmas referentes en sus respectivos segmentos de mercado gracias a la apuesta que están realizando por la electrificación.

Se trata de KGM, Mitsubishi y Subaru, firmas de origen coreano y japonés que han demostrado con creces su compromiso con la nueva movilidad. Y un claro ejemplo es el del último lanzamiento de KGM, el Torres EVX. El conocido SUV del fabricante oriental refuerza su gama con esta versión cien por cien eléctrica equipada con un motor de 207 CV. Un propulsor alimentado por una batería de capacidad que le permite alcanzar una autonomía de hasta 635 km en ciclo urbano y de 462 km en uso combinado.

Ampliar Mitsubishi Outlander

Carga rápida

El nuevo Torres EVX dispone de un sistema de carga rápido con el que se puede pasar del 10 al 80 por ciento en poco más de media hora en un cargador de corriente continua de 120 kW. En un punto de potencia trifásico de 11 kW necesitaría unas 7 horas y en uno monofásico de 7,4 kW, poco más de 10 horas y media.

Su diseño interior se basa en el concepto original del Torres, maximiza la interactividad gracias a sus dos pantallas de 12,3» cada una, por un lado para el cuadro de mandos y por otro para el sistema de infoentretenimiento.

Otro de los puntos fuertes del Torres EVXes su habitabilidad interior en sus cinco plazas, y en la capacidad de su maletero con un volumen inicial de 839 litros sin el separador del doble piso de carga. Si se abate por completo la segunda fila de asientos, el espacio disponible aumenta hasta los 1.662 litros.

La gamase estructura en torno a los acabados Trend y Life, con unos precios que parten desde los 34.500 euros. Una cifra que se ve rebajada hasta los 31.300 euros si se opta por financiar el vehículo, y que puede quedarse en 24.300 si se cuenta con la máxima ayuda del Plan MOVES.

Además cuenta con una garantía única de 7 años o 150.000 km y 10 años o 1.000.000 de kilómetros para la batería. Unas cifras que le convierten en el KGMcon más garantía de la historia.

Ampliar Subaru Solterra

Más alternativas enchufables

Pero el stand de Autopista Motor en ECOMOV también contará con otros protagonistas. Junto al Torres EVX, del que se dispondrá una unidad de pruebas, se expondrá el nuevo Mitsubishi Outlander PHEV. La actual y totalmente renovada generación del SUV japonés estrena imagen, un completo equipamiento tecnológico y un eficiente sistema híbrido enchufable. Con todo ello, el Outlander ofrece unos consumos medios de 0,8 litros (con la batería cargada), junto a a una autonomía eléctrica de 85 kilómetros.

Por lo que respecta a los modelos de prueba, también habrá disponible una unidad del Subaru Solterra eléctrico. Como aliciente, Autopista Motor regalará el seguro a todo riesgo por un año a todos los pedidos que se cierren en su stand del 26 al 28 de septiembre en ECOMOV.