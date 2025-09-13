El superventas de Ford se reinventa: Puma Gen-E eléctrico desde 23.150 euros con diseño renovado y gran eficiencia

Suplementos Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:19 Compartir

Ford va a mostrar músculo en su participación en la actual edición de ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre, como clara muestra de su transición hacia la tecnología de propulsión cien por cien eléctrica. En el marco de este acontecimiento ya plenamente consolidado como el referente de la movilidad cero emisiones, la marca americana ha hecho una ambiciosa puesta en escena con su gama Go Electric, dejando claro que el futuro de la marca pasa por las cero emisiones.

Todo un catálogo de modelos que, desarrollado bajo el concepto SUV, ofrecen alternativas 'cero emisiones' para todo tipo de usuarios y necesidades. Entre ellas se encuentran el Puma Gen-E, el Capri, el Explorer y el Mustang Mach-E, con un amplio abanico de versiones que hasta cuenta con una de altas prestaciones y estética diferenciada denominada Rally.

Ampliar Ford Capri

El superventas se electrifica

Si hay un modelo que va a acaparar flashes y miradas, ese va a ser el nuevo Puma Gen-E. No solo por ser una de las estrellas del evento, sino por lo que representa para el mercado europeo. El Puma ha sido durante años el modelo más vendido de Ford en Europa. Ahora, con la versión Gen-E, la marca busca repetir éxito en la era eléctrica. Y argumentos no le faltan.

Este B-SUV compacto eléctrico de 4,21 metros de longitud promete hasta 523 km de autonomía en uso urbano, gracias a un consumo contenido de 13,1 kWh/100 km. Para ello recurre a una acertada y más que equilibrada combinación de una motorización de 168 CV y una batería de 43 kWh de capacidad. No hace falta más... La recarga también convence, del 10 al 80 por ciento en solo 23 minutos con carga rápida. En cuanto a rendimiento, acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, una cifra más que solvente para un uso diario polivalente.

A estas cifras se suma un maletero de 574 litros con la nueva solución GigaBox, y un compartimento adicional de 43 litros bajo el capó, ideal para guardar cables o pequeños objetos. Todo ello sin renunciar a un diseño renovado que combina estética, funcionalidad y mejoras aerodinámicas.

Ampliar Gama Go Electric

El precio de partida, con campaña promocional de la marca, se sitúa en 30.150 euros, que puede bajar hasta 23.150 euros aplicando el Plan MOVES de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos.

Regreso con esencia premium

Junto al Puma, otro modelo que va a despertar un gran interés es el nuevo Capri eléctrico. Ford recupera un nombre mítico para reinterpretarlo como un coupé de estilo deportivo, orientado al público europeo que busca diseño y prestaciones.

En este caso, la gama se estructura en torno a tres niveles de potencia y otras tres capacidades de batería. El modelo de entrada monta un motor de 270 CVy una batería de 52 kWh. El resultado es una autonomía homologada de 393 km. En una posición intermedia la potencia sube hasta los 283 CV igual que la capacidad de la batería lo hace a 77 kWh, lo que le permite circular hasta 627 km con una sola carga. En lo más alto de la gama se sitúa la versión de 340 CV, batería de 79 kW y una autonomía total estimada en 592 kilómetros.

El interior apuesta por la calidad y la tecnología, con asientos deportivos calefactados y un portón trasero con apertura manos libres, mientras que el maletero alcanza los 572 litros de capacidad. Su precio parte desde 40.300 euros con campaña comercial, y baja hasta los 33.300 euros con las ayudas disponibles.

Ampliar Mustang Mach E 3

Mustang Mach-E y Explorer

Ford también va a mostrar en ECOMOV su faceta más aventurera y deportiva con el Mustang Mach-E. Un modelo que cuenta con el Rally, una variante del SUV eléctrico pensada para quienes buscan emoción y prestaciones fuera del asfalto convencional. Este modelo utiliza la misma unión de motor (487 CV) y batería (91 kWh)que la versión GT, y ambos ofrecen una autonomía homologada similar, situada en torno a los 510 kilómetros.

El catálogo del Mustang Mach-E se completa con otra propuesta de 268 CV y batería de 73 kWh, y dos más con batería de rango extendido de 88 kWh en potencias de 276 y 375 CV.

A su lado, el Explorer eléctrico completa la oferta actual, dirigido a familias y conductores que necesitan más espacio sin renunciar a la movilidad sostenible. Se puede calificar como el componente más equilibrado de la serie Go Electric, con diferentes alternativas de potencias (170, 286 y 340 CV) combinables con otros tres tipos de baterías (52, 77 y 79 kWh), versiones de tracción trasera y a las cuatro ruedas y autonomías que van desde los 385 y hasta los 602 km.

Ambos modelos refuerzan el mensaje central de Ford en el evento: ofrecer una gama completa y versátil dentro del programa Go Electric, con soluciones adaptadas a diferentes perfiles de usuario, desde el urbano hasta el más rutero o pasional.

Compromiso eléctrico

La estrategia de Ford no se limita a lanzar nuevos modelos. Con la gama Go Electric, la marca quiere facilitar la transición hacia el vehículo eléctrico, resolviendo las principales dudas de los conductores y ofreciendo información clara sobre autonomía, carga y costes de uso.

Y sobre todo una oferta de modelos en la que las combinaciones disponibles de motorizaciones y baterías se ajusten a todo tipo de usos. No por contar con potencias desorbitadas ni baterías de gran capacidad, se ofrece un producto adecuado para todo el mundo o incluso para un uso continuado diario.

