Raúl Espinosa y Núria Danés firman el convenio de colaboración entre Sqrups e Incorpora. LP
Fundación 'la Caixa'

Sqrups se adhiere al programa Incorpora

El objetivo de esta alianza firmada con la Fundación 'la Caixa' es facilitar el acceso a un empleo digno

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:56

Sqrups y el programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa' firman un convenio de colaboración para impulsar la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es facilitar su acceso a un empleo digno y adaptado a sus aptitudes y motivaciones.

El acuerdo se formalizó en un encuentro en CaixaForum Madrid entre Raúl Espinosa, director general de Sqrups, y Núria Danés, directora del Área de Inclusión Social de la Fundación 'la Caixa'.

«Desde Sqrups valoramos especialmente la formalización de este convenio para dar más pasos hacia una inclusión real. La inclusión y el impacto social son uno de los pilares fundamentales de la empresa», señala Raúl Espinosa, que añade que «esto nos permite reforzar nuestro compromiso con la sociedad, creando oportunidades laborales reales para personas en riesgo de exclusión, y formas de seguir impulsando su desarrollo dentro de la empresa, tanto a nivel personal como profesional. Creemos firmemente en la importancia de sumar esfuerzos para contribuir a una sociedad más justa y con más posibilidades para todos».

Por su parte, Núria Danés explica que «con este acuerdo, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y el empleo, destacando el papel de las empresas como agentes de transformación social. La colaboración entre empresas e iniciativas sociales es esencial para generar oportunidades, mejorar vidas y avanzar hacia una sociedad más justa»

Gracias a este convenio, el programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa' pone a disposición de Sqrups un servicio de intermediación y acompañamiento que ofrece una respuesta ágil, personalizada en la cobertura de sus vacantes. De este modo, se generarán nuevas oportunidades laborales para las personas participantes del programa, al tiempo que Sqrups refuerza su compromiso con la inclusión social y la diversidad en sus equipos.

La metodología del programa Incorpora se articula a través de una amplia red territorial formada por más de 1.000 técnicos de inserción laboral pertenecientes a 413 entidades sociales colaboradoras. Estos profesionales trabajan de manera coordinada con las empresas para identificar perfiles, capacitar a los participantes y acompañarlos durante el proceso de incorporación al mercado laboral, favoreciendo su adaptación al puesto de trabajo.

Al implicar activamente al sector empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente.

El año pasado, más de 16.000 empresas de toda España colaboraron con el programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa', facilitando más de 42.000 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad.

