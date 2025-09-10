Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Silueta de un hombre deprimido sentado en el suelo. R. C.

«Sobre las familias de los suicidas recae cierta vergüenza y un sentido de aislamiento»

El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidio de España intenta evitar más muertes, y una asociación de voluntarios quiere activar el «sexto sentido» que las frene

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:29

En Alcalá la Real se quitaron la vida 38 vecinos el año pasado. Todos hombres, menos una mujer. En esta pequeña ciudad de 21. ... 000 almas, tienen 24 suicidios por cada 100.000 habitantes en los últimos años, cuando la media española es de ocho. «Muchas familias tienen este problema o tienen casos cercanos de suicidio», dice Marino Aguilera, alcalde de este ayuntamiento de Jaén (Andalucía), que intenta «revertir esta situación con herramientas que promuevan un cambio social». Pero nunca se había hablado de suicidio, a pesar de su alta frecuencia, cuenta Aguilera. Es un «tabú». «Sobre las familias de los suicidas recae cierta vergüenza y un sentido agudo de aislamiento». Con el trabajo que desarrollan desde la alcaldía se busca, poco a poco, «normalizar» el comportamiento autolítico y sus consecuencias, «para restar tragedia al suicidio. Ahora se trata como otro tipo de muerte, gracias a una sensibilidad colectiva».

