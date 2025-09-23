Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un joven cruza una calle con la vista puesta en el móvil. R. C.

Siete de cada diez peatones muertos por atropello no habían cometido ninguna infracción

El 58% de los peatones fallecidos en siniestros viales en 2023 había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, lo que mermó sus posibilidades de reacción

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

Los peatones son los usuarios más vulnerables en el ámbito de la seguridad vial, pero en los últimos años están aún más expuestos a los ... atropellos por la proliferación de carriles-bici, de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP), y hasta por el uso de los teléfonos móviles y auriculares que los distraen mientras caminan, a veces con fatales consecuencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

