Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La psicóloga y ensayista Magali Croset-Calisto, autora de 'No-sex'. Poujois
Magali Croset-Calisto. Sexóloga y ensayista

«El sexo se ha convertido en un objeto más de consumo»

«El uso popular de los juguetes sexuales es una de las mayores revoluciones del siglo XXI»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:05

Comenta

La sexóloga y psicóloga Magali Croset-Calisto indaga en ensayos como 'No sex. Pequeño tratado de asexualidad y abstinencia' (editorial Carpenoctem) o 'Las revoluciones del ... orgasmo' la sexualidad contemporánea, aunque tal vez desde el siglo XVIII sólo haya cambiado la forma de nombrar las relaciones y los fetiches. En su último libro, esta francesa, doctora en Literatura, aborda la cuestión de la asexualidad y sus aristas. «Asexualidad y abstinencia no tienen la misma definición ni representan lo mismo», asegura. «La asexualidad es una orientación sexual, al igual que la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad o la pansexualidad, entre otras. Una persona asexual no siente deseo por nadie, mientras que la abstinencia es una práctica, sea elegida o impuesta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «El sexo se ha convertido en un objeto más de consumo»

«El sexo se ha convertido en un objeto más de consumo»