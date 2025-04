Los secretos del cabello: fundamental en nuestra identidad y detonante de inseguridades

EXTRA Domingo, 27 de abril 2025, 05:30 Compartir

La tricología es un campo de la medicina moderno y en permanente evolución. Durante el siglo XX, con la introducción de la genética y la biología molecular, se produjo la auténtica revolución en el mundo de la tricología. Estos avances en investigación han permitido en los últimos 30 años la introducción de terapias efectivas para patologías tan prevalentes como la alopecia androgenética. Paralelamente a los avances de la tricología puramente clínica, se produjo también el desarrollo de la cirugía capilar y la progresiva optimización de las técnicas de trasplante capilar que conocemos hoy en día.

En estos momentos, se considera a la tricología como una ciencia en auge y uno de los campos con más futuro de toda la dermatología, ayudando cada día a millones de pacientes en todo el mundo. Sin duda, los próximos años prometen ser apasionantes para los amantes de esta maravillosa disciplina.

Para desentrañar los misterios de la salud capilar, hablamos con la Dra. Vanesa Pérez Ortiz, una reconocida experta universitaria en tricología.

Dra. Vanesa Pérez

-¿Cuánto tiempo lleva dedicada a la tricología y cuál es su historia en este campo?

-Mi trayectoria en el mundo de la tricología comenzó hace cerca de una década. Desde mis inicios en la medicina, siempre me ha fascinado la complejidad del cuerpo humano y cómo ciertos factores pueden influir en nuestra apariencia y bienestar. La salud capilar, en particular, me pareció un campo fascinante y con un gran impacto en la autoestima de las personas. Mis valores se centran en la atención personalizada, la búsqueda de la excelencia y el compromiso con mis pacientes.

-¿Cuáles son los principales y más demandados servicios y tratamientos que ofrece en su consulta en la actualidad?

-En mi consulta, ofrecemos una amplia gama de servicios, desde diagnósticos capilares y tratamientos médicos hasta microinjertos capilares y terapias regenerativas. Entre los tratamientos más solicitados, destacan la mesoterapia de dutasteride, el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y los microinjertos capilares, debido a su alta eficacia y resultados naturales.

-Háblenos sobre la evolución de los injertos capilares y cómo son sus intervenciones en concreto.

-Los injertos capilares han experimentado una transformación notable en los últimos años. Hemos pasado de técnicas invasivas a procedimientos mínimamente invasivos como la técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares). Mis intervenciones se caracterizan por ser meticulosas y personalizadas, utilizando tecnología de vanguardia para garantizar resultados naturales y satisfactorios. Presto especial atención a la densidad, el ángulo de crecimiento del cabello y la línea de nacimiento del cabello para lograr un aspecto armonioso.

-Para aquellos que no estén familiarizados, ¿podría explicarnos qué es la tricología y cuál es su utilidad?

-La tricología es la rama de la dermatología que se especializa en el estudio y tratamiento de las afecciones del cabello y el cuero cabelludo. Su utilidad radica en que nos permite diagnosticar y abordar una amplia variedad de problemas capilares, desde la alopecia y la caspa hasta el efluvio telógeno y otras alteraciones.

-¿Cuáles son las afecciones capilares más comunes que trata en su consulta?

-Las afecciones más frecuentes son la alopecia androgenética, que afecta tanto a hombres como a mujeres; el efluvio telógeno, que se manifiesta como una caída difusa del cabello debido al estrés u otros factores; y la dermatitis seborreica, que causa descamación y picazón en el cuero cabelludo.

-¿Cómo describiría el perfil de sus pacientes?

-Mis pacientes son personas de distintas edades y géneros que buscan soluciones para sus problemas capilares. Valoran la profesionalidad, la atención personalizada y los resultados naturales. Muchos de ellos han experimentado una pérdida de confianza debido a la caída del cabello y buscan recuperar su bienestar emocional.

-¿Qué considera que la hace única en el sector de la tricología?

-Creo que mi enfoque integral y personalizado es lo que me distingue. No solo me centro en tratar la afección capilar, sino que también me preocupo por el bienestar emocional de mis pacientes. Además, me mantengo constantemente actualizada sobre los últimos avances en tricología y utilizo tecnología de vanguardia para ofrecer los tratamientos más eficaces y seguros.

-¿Qué consejos daría a las personas que desean mantener un cabello sano?

-Les recomendaría llevar una dieta equilibrada rica en vitaminas y minerales, reducir el estrés, evitar el tabaco, evitar el uso excesivo de herramientas de calor y productos químicos, y consultar a un tricólogo ante los primeros signos de problemas capilares. La prevención es fundamental para mantener la salud capilar a largo plazo.

-¿Cómo visualiza el futuro de la tricología?

-Creo que la tricología seguirá avanzando hacia tratamientos cada vez más personalizados y mínimamente invasivos. La medicina regenerativa y la terapia genética tienen un gran potencial para revolucionar el tratamiento de la alopecia y otras afecciones capilares.

La experiencia , dedicación y compromiso de la Dra. Vanesa Pérez Ortiz la convierten en un referente en el campo de la tricología.

Temas

Medicina

salud