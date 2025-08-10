Virus chikungunya: qué es, cuáles son los síntomas y el tratamiento La enfermedad detectada ahora en China es una infección arboviral, transmitida por la picadura de mosquitos Aedes

Andoni Torres Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 02:03 | Actualizado 02:21h.

Las alarmas han vuelto a saltar en la provincia china de Guangdong, al sureste del gigante asiático, donde en los últimos días se han registrado más de 7.000 casos de chikungunya.

La fiebre chikungunya, causada por el virus del mismo nombre, es una infección arboviral, transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados. La enfermedad ha afectado a millones de personas y sigue causando epidemias en muchos países, según informa el Ministerio de Sanidad español.

Síntomas de la fiebre chikungunya

La fiebre chikungunya afecta a todos los grupos de edad y a ambos sexos. El período de incubación es de 3-7 días tras la picadura del mosquito. Los síntomas más comunes son fiebre, artralgia, poliartritis, dolor de espalda, cefaleas y erupciones cutáneas. También son comunes vómitos y fotofobia.

Según explica Sanidad, el dolor de las articulaciones tiende a ser peor por la mañana, se alivia por el ejercicio suave y agrava por los movimientos bruscos. Los tobillos, las muñecas y las articulaciones pequeñas de la mano tienden a ser las más afectadas. También puede afectar articulaciones más grandes como la rodilla, hombro y columna vertebral. Se ha descrito artritis migratoria con derrame articular en cerca del 70% de los casos.

En la mayoría de los pacientes, explica Sanidad, los síntomas desaparecen en 1-3 semanas. Algunos enfermos pueden sufrir recaída de los síntomas reumatológicos en los meses posteriores. En ocasiones, los pacientes presentan dolores articulares persistentes durante meses o años. También se han descrito secuelas neurológicas, psicológicas y dermatológicas.

Efectos sobre el embarazo

La fiebre chikungunya parece tener una repercusión directa sobre el embarazo, con notificación de abortos espontáneos esporádicos y transmisión maternoinfantil en el período perinatal, según informa el Ministerio en un documento a los profesionales sanitarios.

Mortalidad

La mortalidad es rara y ocurre principalmente en los adultos mayores.

Tratamiento de la fiebre chikungunya

Sanidad informa de que no hay ningún medicamento antivírico específico contra virus chikungunya. El tratamiento es sintomático. El paracetamol es el medicamento recomendado hasta que se descarten otras enfermedades como el dengue. Se pueden usar otros analgésicos como los antiinflamatorios no esteroideos o los narcóticos si el paracetamol no proporciona alivio.

