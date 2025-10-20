El pescado que recomiendan los médicos en el desayuno para sustituir la bollería y las tostadas con jamón Pese a que no es común que este alimento forme parte de la primra comida del día, posee grasas y proteínas muy beneficiosas para nuestro organismo

Para muchos expertos el desayuno es la comida más importante del día, aunque esto es relativo. Sin embargo, lo que sí es importante es lo que comemos. La cultura del desayuno ha cambiado mucho en los últimos años y se han abierto diferentes vertientes. Se ha puesto de moda el ayuno y también las cafeterías que ofrecen 'brunch' o desayunos especiales. Lo que es indiscutible es que tomar bollería industrial, cereales azucarados o zumos edulcorados no ayuda a nuestra salud. Lo que nuestro organismo necesita como primera ingesta del día son nutrientes saludables.

Cuando comemos galletas, bollos o zumos, el azúcar entra en nuestro organismo y rápidamente se absorbe en el torrente sanguíneo por lo que tienen un altísimo índice glucémico. Esto los relaciona directamente con varios problemas de salud. Entre ellos, una probabilidad más alta de engordar porque provocan sensación de hambre al poco tiempo, cansancio y, por supuesto, un mayor riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2.

¿Cuál es el mejor desayuno? La realidad es que no hay una respuesta correcta. Depende de cada persona y de su cuerpo. Sin embargo, igual que hay alimentos que están totalmente desaconsejados por profesionales de la salud y de la nutrición, hay otros que suelen ser recomendados. Por ejemplo, los huevos y el aguacate. Combinados nos aportarán proteina, grasas saludables y otros nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente.

Otra opción interesante es el pescado. Puede sonar extraño, pero es muy saludable. Cocinar por las mañanas puede ser algo tedioso, pero hay pescados en lata que verdaderamente son nutritivos. Las sardinas en lata son una gran opción. Tienen un bajo precio y son muy beneficiosas para nuestro organismo. Contienen más de un 20% de proteínas de alta calidad. Esto se debe a que contienen todos los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que sólo pueden obtenerse a través de la alimentación porque el propio organismo no los produce.

Las podemos poner en una tostada de pan integral y acompañadas de tomate y un chorrito de aceite de oliva. Como si fueran unas tostadas con jamón, pero más saludable.

