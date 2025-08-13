Estas son las mejores horas para domir según la edad No descansar el tiempo suficiente acrecenta los problemas de salud de las personas

Laura Carrasco Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:06 Comenta Compartir

Según la Sociedad Española de Neurología, más de 4 millones de personas sufren algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave y más de 12 millones 'no descansan de forma adecuada'. No dormir el tiempo suficiente no solo hace que a la mañana siguiente se esté sin energía, sino que también puede provocar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, problemas inmunológicos, diabetes u obesidad. Por eso resulta crucial irse a la cama a la hora adecuada.

En 2021, la Sociedad Europea de Cardiología realizó un estudio para determinar cual es la mejor hora para irse a dormir. Para ello, recabó los datos de 88.000 personas mediante una pulsera especial que registraba su actividad física. El informe concluyó con que entre las 22:00 y las 23:00 horas es el momento ideal para acostarse, disminuyendo así las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca. El riesgo aumenta en un 12% si se duerme entre las 23:00 y las 00:00 horas y en un 25% cuando nos vamos a la cama más allá de la medianoche.

A qué hora domir según la edad

Recién nacidos (0-3 meses): deben dormir entre 14 y 17 horas al día, aunque se considera como aceptable que este tiempo pueda ser de 11 a 13 horas. Pero no debe superar las 18.

Bebés (4-11 meses): su tiempo de sueño se sitúa entre las 12 y las 15 horas. No debería se inferior a 11 o 13 horas, si superar las 16 o 18 .

Niños pequeños (1-2 años): no deberían dormir menos de 9 horas ni más de 15 o 16, por lo que en este caso la recomendación de tiempo de sueño diario se sitúa entre las 11 y las 14 horas.

Niños en edad preescolar (3-5 años): el tiempo ideal dedicado a dormir es de 10 a 13 horas, pero no debe ser inferior a 7 ni superior a 12.

Niños en edad escolar (6-13 años): en este caso el tiempo de sueño necesario se reduce a 9-11 horas.

Adolescentes (14-17 años): lo más recomendado y adecuado es que duerman de 8,5 a 10 horas diarias.

Adultos más jóvenes (18 a 25 años): su tiempo óptimo de sueño es de 7 a 9 horas al día.

Adultos (26-64 años): se mantiene el mismo rango de necesidades de sueño que en el caso anterior.

Personas mayores (más de 65 años): lo más saludable para ellos es que el sueño ocupe 7 u 8 horas al día. Sin embargo, es frecuente que la calidad de sueño se vea reducida.

Temas

salud