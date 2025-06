La especia que ayuda a regular los niveles de azúcar y evitar antojos durante el día

Tamara Villena Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 01:02 Comenta Compartir

Tener los niveles de azúcar altos y con picos constantes es un problema que no debe preocupar únicamente a las personas diabéticas. Y es que muchos no terminan de ser conscientes de hasta qué punto afecta al organismo no tener la glucosa estable, por lo que suelen descuidar este punto en su alimentación.

Conocer qué alimentos e ingredientes pueden ayudarte a controlar el azúcar en sangre es fundamental para evitar complicaciones de salud como el riesgo de padecer diabetes tipo 2 o hiperglucemia, por lo que es importante tener en cuenta cómo incorporarlos a tu día a día. Hay ciertos ingredientes, como por ejemplo los que contienen altos niveles de fibra, que resultan grandes aliados para frenar los picos de glucosa y mantener el azúcar estable en la sangre, con lo cual reducimos los desniveles energéticos y también los antojos durante el día.

Cereales integrales, legumbres, frutas y verduras o proteínas resultan muy eficaces para regular los niveles de azúcar y son muy fáciles de incorporar en tu dieta, de forma en cualquier comida del día puedes contar con ingredientes que te ayuden a evitar los picos de glucosa. Otro de estos grandes aliados es la canela, una especia que se usa tanto para elaborar postres saludables como para darle un toque de sabor a bebidas como café o infusiones.

Por ejemplo, añadir un poco de canela en un porridge de avena a primera hora de la mañana o en tu café de mitad de día es un pequeño gesto que te ayudará a mantener la saciedad y no tener antojos cada dos por tres, además de reducir los bajones de energía que suele dejarnos la bajada de un pico alto de azúcar. Esto ayuda a ralentizar la absorción de los carbohidratos en el organismo y por lo tanto a optimizar su energía para ir gastándola durante el día.

La canela mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a que las células puedan gestionar su uso de forma más eficiente. Por eso, es especialmente recomendable tomarla después de comer para moderar la subida en azúcar por los alimentos. Eso sí, ten en cuenta que aunque la canela puede ayudarte a cuidar los niveles de glucosa, jamás debe emplearse como un sustitutivo a ningún tratamiento médico. Además, la dosis recomendable de canela es de entre 1 y 3 gramos al día, lo que equivaldría aproximadamente a media o una cucharadita.