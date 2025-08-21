Como elevar la tensión de manera saludable si se sufren bajadas El verano es la estación en la que más disminuye la tensión

Tras la ola de calor que ha atravesado el país, dejando temperaturas extremas en toda la península, las personas padecientes de hipotensión están en alerta ante el aumento de los termómetros, ya que es en esta época del año es cuando más baja la tensión arterial. Las personas con más riesgo de padecer hipotensión son las mujeres jóvenes y las que toman medicamentos como ansiolíticos, algunos antidepresivos, diuréticos, analgésicos o los medicamentos para el corazón.

Causas de la bajada de tensión en verano

Principalmente se debe al calor. Las temperaturas elevadas pueden provocar que los vasos sanguíneos se ensanchen y que la sangre circule con menor fuerza, lo que puede facilitar que baje la presión sanguínea. Sin embargo, existen también otras razones que provocan estas bajadas en estas épocas del año, como una mayor tendencia a deshidratarse, beber más alcohol, hacer comidas más abundantes en vacaciones o pasar más tiempo al sol.

Cómo evitar que baje la tensión

Las personas propensas a padecer bajadas de tensión deben tomar mayores precauciones y seguir algunos consejos para intentar que la presión arterial no descienda. Estas son algunas recomendaciones:

- Evitar lugares calurosos o masificados, principalmente en estos lugares se debe evitar estar mucho tiempo de pie

- Beber agua aunque no se tenga sed, pero sobre todo si se suda mucho. También se puede optar por una bebida isotónica pero de vez en cuando, no a diario. Se deben eludir bebidas azucaradas y muy especialmente el alcohol, ya que favorecen a la deshidratación.

- Hacer comidas no muy copiosas, es mucho mejor optar a varias comidas al día (5 o 6) y ligeras.