¿Es bueno comer la grasa blanca del jamón ibérico? Aunque su contenido en tocino es elevado, esto no quiere decir que no sea un producto saludable

El jamón ibérico es uno de los alimentos estrella de la gastronomía española y nunca suele faltar en la mesa de ninguna celebración que se precie en España. Tanto para tomar solo o con pan, es uno de esos ingredientes que nunca falla y cuyo precio varía en función de factores como su tiempo de curación.

Una de las partes que marcan la diferencia en el sabor del producto es la grasa que contiene, las virutas blancas que destacan entre su tono rojizo y que a muchos les encanta comer. No obstante, es también la que más dudas despierta sobre este alimento, especialmente para las personas con colesterol.

Y es que cada vez son más quienes cuidan su alimentación y analizan la composición y nutrientes de cada producto. No obstante, aunque el contenido de grasa que hay en el jamón es elevado, ya que suele ser unos 15 gr por cada 100, esto no quiere decir que no sea un producto saludable.

De hecho, el jamón ibérico es un producto muy recomendable porque más del 70% de su contenido en grasas son insaturadas, por lo que incluso ayudan a reducir el colesterol malo. En concreto, contiene cerca de un 60% de ácido oleico, encargado de aumentar el colesterol bueno (HDL) y reducir el malo (LDL). Por otra parte, la carne de cerdo contiene menos colesterol que la de vaca o cordero.

Los beneficios de la grasa o tocino del jamón ibérico son similares a los del aceite de oliva y resulta una opción perfecta para desayunar, ya que aporta proteínas y grasas saludables para mantenerte activo. Además, tiene unas 250 kilocalorías por cada 100 gramos, un aporte energético similar al del pan pero sin los azúcares que este contiene.

Las propiedades del jamón ibérico no quedan ahí, porque además de las grasas saludables, también aporta otros beneficios como vitaminas del grupo B y antioxidantes como la vitamina E. Además también es rico en calcio, hierro, magnesio y fósforo, por lo que es recomendable para las personas con anemia.