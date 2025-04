El alimento antioxidante para ayudar a reducir el colesterol malo y regular los antojos y el azúcar

Tamara Villena Valencia Domingo, 13 de abril 2025, 01:13 Comenta Compartir

Comer bien no es cuestión de obsesionarse con las calorías o de no poder comer nada que se salga de una dieta saludable, si no de llevar una rutina realista que se base en hábitos sanos que cuiden de tu cuerpo por dentro y por fuera. La clave está en incorporar alimentos frescos y de temporada a tu cesta de la compra y evitar optar por opciones precocinadas o congeladas, que suelen tener azúcares, aditivos y conservantes.

Los superalimentos son esos ingredientes que puedes incluir en tu compra y que deberías incorporar en tus recetas. Puede que hayas escuchado hablar de ellos o los hayas visto en redes sociales, donde se han hecho muy virales gracias a sus multipropiedades. Y es que resultan tan beneficiosos para la salud que vale la pena tener varios en la despensa para hacer combinaciones muy sanas en la mesa.

Hay superalimentos dulces o salados, para todos los gustos, platos y momentos: desde para preparar un postre saludable hasta para hacer carnes o pescados acompañados de guarnición o salsas, o incluso para una infusión o 'snack' que tomar entre horas.

Uno de los superalimentos que puedes incorporar en tu día a día es la zanahoria, un ingrediente antioxidante que conviene tener en cuenta tanto para ensaldas, salsas y guarniciones como para tartas o bizcochos o para tomar cruda cuando te entre hambre. Deja una gran cantidad de beneficios a largo plazo en el organismo

1. Ayuda a adelgazar: la zanahoria es un muy buen aliado para perder peso porque no tiene prácticamente calorías, unas 40 kcal por cada 100 gramos, por lo que es perfecta para aportar saciedad a tus platos o comer algo entre horas pero sin engordar.

2. Cargada de fibra: otro de los puntos fuertes de la zanahoria es su aporte de fibra, que además de ser altamente saciante ayuda a estimular el movimiento intestinal y evitar el estreñimiento. La fibra también es buena para regular el colesterol malo y los picos de azúcar en sangre, ayudando a mantener la glucosa estable y mantener los antojos bajo control.

3. Antioxidante: otra de las propiedades más destacables de la zanahoria, gracias a su betacoreno, es su función antioxidante, que ayuda a combatir los efectos nocivos de los radicales libres, como el envejecimiento celular y la aparición de enfermedades crónicas como las cardiovasculares. Además sus antioxidantes ayudan a fortalecer el pelo y las uñas.

4. Diuréticas: las zanahorias están compuestas en gran parte de agua, así que estimulan la orina y favorecen la eliminación de toxinas a través de la misma. Esto también ayuda a reducir la retención de líquido, que tiene a aumentar el volumen corporal especialmente en piernas o abdomen.