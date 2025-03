¿Cada cuánto tiempo hay que ducharse? Esto es lo que dice un médico que estuvo 5 años reduciendo sus baños

Clara Alfonso Lunes, 31 de marzo 2025, 01:07 Comenta Compartir

El debate sobre la frecuencia con la que es necesario ducharse está más al día que nunca. Mientras que algunos expertos recomiendan un baño diario para eliminar bacterias y suciedad, otros defienden que hacerlo con tanta frecuencia puede ser contraproducente para la salud de la piel. Ahora, un experto en salud pública y medicina preventiva, ha despejado todas las dudas sobre con qué frecuencia deberíamos ducharnos.

La idea de que ducharse cada día es imprescindible está fuertemente arraigada en la cultura occidental. No obstante, en algunas sociedades y épocas históricas, la higiene personal no ha seguido las mismas normas. Antes de la aparición de los jabones industriales, la limpieza corporal se realizaba con menor frecuencia y sin productos químicos, confiando en el equilibrio natural de la piel. Además, el acceso a agua potable y sistemas de saneamiento ha influido en la evolución de estos hábitos.

En la actualidad, existe un creciente interés por enfoques más naturales y sostenibles en el cuidado personal. Muchos dermatólogos han comenzado a advertir sobre los efectos negativos de la limpieza excesiva, como la eliminación de aceites naturales que protegen la piel, el aumento de sequedad o irritaciones, y el desequilibrio del microbioma cutáneo, un conjunto de microorganismos beneficiosos para la salud.

El médico James Hamblin, experto en salud pública y medicina preventiva, ha generado controversia con su postura sobre la frecuencia del baño. En una entrevista con la CNN y recogida por 'ND Mais', explica su experiencia reduciendo progresivamente sus duchas durante cinco años, cuyos resultados publicó en su libro 'Clean: The New Science of Skin' (2020).

El experto argumenta que, en la actualidad, las duchas no solo responden a una necesidad higiénica, sino también a una construcción cultural. «En un contexto social, todavía es común escuchar comentarios despectivos, como repugnante o sucio, hacia quienes no se ajustan al estándar establecido», señala el médico. Además, advierte que la mayoría de productos de cuidado personal están diseñados para proporcionar sensaciones superficiales, como olor agradable o «sensación de estar limpios», pero que no tienen beneficios reales para la salud.

Una de sus principales preocupaciones es el impacto de la limpieza excesiva en el equilibrio natural de la piel. «Nuestra piel alberga una serie de microorganismos esenciales para la salud, y eliminarlos puede dar lugar a problemas como el acné», indica Hamblin. Según el médico, no es imprescindible ducharse todos los días, siempre y cuando se mantengan hábitos de higiene como lavarse las manos o la cara regularmente.

Otro de los puntos que cuestiona Hamblin es el uso de jabones y champús comerciales. Asegura que muchas personas gastan grandes cantidades de dinero en estos productos sin una razón justificada, ya que la composición química entre los más caros y aquellos más económicos «varía muy poco». Por ello, recomienda optar por versiones más asequibles si la apariencia del envase o el aroma no son una prioridad.

