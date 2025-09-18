Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat, anuncia tormentas y señala las zonas donde caerán
Doctora Luisa Mompó, coordinadora del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia
QUIRÓNSALUD VALENCIA

El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia desarrolla un plan innovador para minimizar incidentes en Urgencias infantiles

Hasta un 8,5% de los menores atendidos en Urgencias sufren incidentes, el 85% de ellos totalmente prevenibles

EXTRA

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:36

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra hoy 17 de septiembre, el Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia presenta un proyecto innovador que ha permitido identificar más de 100 situaciones de riesgo y desarrollar 24 protocolos específicos para garantizar una atención pediátrica más segura, eficiente y de calidad.

Este proyecto marca un precedente en la seguridad clínica pediátrica y contribuye al objetivo global de la OMS de eliminar los daños evitables en pediatría y neonatología.

Un proyecto innovador que establece un nuevo estándar asistencial

El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia ha culminado un análisis exhaustivo de más de un año, aplicando la metodología internacional AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) y las enseñanzas de la prestigiosa Johns Hopkins University.

Gracias a esta estrategia, el equipo ha detectado más de 100 escenarios potenciales de riesgo que abarcan todo el proceso asistencial, desde la decisión de acudir a Urgencias hasta la finalización del tratamiento.

«Hemos desarrollado un enfoque sistemático que nos permite anticiparnos a los riesgos y garantizar la máxima seguridad para nuestros pequeños pacientes», explica el doctor Sergio Negre, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia, «lo que nos ha permitido no solo identificar los fallos potenciales, sino también diseñar medidas preventivas específicas para cada situación».

La seguridad del paciente pediátrico en cifras

Las cifras nacionales sobre seguridad pediátrica ponen de manifiesto la necesidad de iniciativas como la desarrollada por el Hospital Quirónsalud Valencia. Según estudios recientes, el 12,3% de los niños atendidos en servicios de Urgencias pediátricas en España sufren algún incidente de seguridad, y el 78,6% de estos casos son totalmente evitables.

En el ámbito hospitalario, los eventos adversos afectan al 3,61% de los pacientes pediátricos, de los cuales un 65,5% podrían haberse prevenido. Además, en los servicios de Urgencias pediátricas, algunos estudios reportan tasas de incidentes de hasta el 8,5%, siendo el 85,1% de ellos evitables.

En este sentido, la doctora Luisa Mompó, coordinadora del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia e impulsora junto con el doctor Negre de este proyecto, subraya que «estos datos refuerzan la necesidad de contar con protocolos claros, específicos y eficaces que nos permitan anticiparnos a los riesgos y garantizar la máxima seguridad en la atención de nuestros pequeños pacientes».

Protocolos innovadores para garantizar la seguridad y un modelo de mejora continua

El proyecto implementado en el Hospital Quirónsalud Valencia ha dado lugar al desarrollo de 24 protocolos específicos que abordan de forma integral los aspectos más críticos de la atención pediátrica.

Estos protocolos contemplan áreas clave como la comunicación y coordinación entre profesionales sanitarios, la seguridad clínica en la realización de procedimientos, la gestión segura y controlada de la medicación, la actuación ante situaciones de crisis y la mejora constante. El doctor Negre destaca la solidez de este trabajo y afirma que «cada situación de riesgo identificada cuenta con su propio plan de contingencia y un promedio de tres medidas preventivas que nos permiten adelantarnos a los posibles incidentes y garantizar la máxima seguridad en la atención».

Además, subraya que «actualmente nos encontramos en la segunda fase de implementación, lo que refleja nuestro firme compromiso con la mejora continua y la consolidación de un modelo asistencial que sitúa la seguridad del paciente pediátrico en el centro de nuestra labor».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  3. 3 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  9. 9 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  10. 10

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia desarrolla un plan innovador para minimizar incidentes en Urgencias infantiles

El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia desarrolla un plan innovador para minimizar incidentes en Urgencias infantiles