La sencilla prueba física de 2 minutos que predice la mortalidad en mayores de 45 años Un estudio publicado en la Revista Europea de Cardiología Preventiva muestra los resultados del ejercicio de sentarse y levantarse y lo amplía a las causas de muerte naturales y cardiovasculares, algo que hasta ahora no se había podido establecer

Un estudio publicado recientemente en la European Journal of Preventive Cardiology (Revista Europea de Cardiología Preventiva) ha concluido que los resultados de una sencilla prueba física que se puede realizar en menos de dos minutos predicen causas naturales y cardiovasculares de muerte en hombres y mujeres de mediana edad y mayores.

El ejercicio es conocido como la prueba de 'sentarse y levantarse' (SRT), fue propuesto a finales de la década de 1990 y en un estudio previo ya se habían asociado los resultados obtenidos con el riesgo de mortalidad por cualquier causa, de manera que se concluyó de cinco a seis veces mayor en participantes de 51 a 80 años. El objetivo de los autores en este caso era evaluar si las puntuaciones de la prueba también pueden predecir muertes prematuras naturales y cardiovasculares.

La evidencia indicó que el SRT evaluaba simultáneamente todos los componentes principales de la aptitud física no aeróbica y se puede completar de forma fácil y segura en menos de 2 minutos, utilizando un sistema de puntuación fiable.

El estudio, realizado en 4282 personas

El estudio prospectivo de cohorte se realizó con la participación, entre 1998 y 2023, de 4282 personas de 46 a 75 años, de los cuales el 68 % eran hombres. Todas estas personas participaron voluntariamente en una evaluación médica realizada en una clínica privada en Río de Janeiro, Brasil, centrada en la aptitud física y la salud y ninguna presentaba limitaciones físicas o clínicas relevantes para la evaluación de aptitud física, según explican los autores.

Así, todas realizaron la prueba de sentarse y levantarse (SRT), cuyo objetivo era evaluar de forma segura, de forma simultánea y sin equipo, los principales componentes de la aptitud física no aeróbica: fuerza/potencia muscular, flexibilidad, equilibrio y composición corporal. En la SRT, las puntuaciones de 0 a 10 se atribuyeron a la capacidad de sentarse y levantarse del suelo. Los resultados se han publicado en junio de 2025.

Cómo se realiza la prueba de sentarse y levantarse

¿Y en qué consiste este ejercicio? La prueba de sentarse y levantarse se realiza en una superficie plana no resbaladiza, en un espacio mínimo de 2 × 2 m, con el participante de pie, descalzo y vistiendo ropa que no restrinja sus movimientos. Entonces, el instructor les da el siguiente mensaje: 'Sin preocuparse por la velocidad del movimiento, intente sentarse y luego levantarse del suelo, utilizando el apoyo mínimo que crea necesario'. Se permitió cruzar las piernas para sentarse o levantarse del suelo, mientras que los lados de los pies del participante no se utilizaron como apoyo.

- Las puntuaciones parciales de la prueba comienzan con un máximo de 5 puntos, por separado para las acciones de sentarse y levantarse.

- Se atribuye una puntuación de 5 cuando la acción se realiza correctamente, es decir, sentarse o levantarse del suelo sin necesidad de apoyo ni inestabilidad.

- Se resta un punto por cada apoyo utilizado (mano, antebrazo, rodilla o lateral de la pierna)

- Se restan 0,5 puntos si el evaluador percibe una ejecución inestable (pérdida parcial del equilibrio) durante la acción.

- Si el individuo colocóauna mano sobre la rodilla para ayudarse a sentarse o levantarse, se considera que utilizó un solo apoyo y se resta un punto.

- Si el participante falla completamente al sentarse o levantarse del suelo sin ayuda externa (por ejemplo, apoyándose en una mesa o pared o con la ayuda de otra persona), se atribuya una puntuación de 0 a la acción.

- Si no se obtiene una puntuación de 5, el evaluador proporciona consejos que podrían ayudar al individuo a mejorar su rendimiento en la prueba de sentarse y levantarse en otros intentos. En este contexto, se generaron un total de 11 puntuaciones posibles separadas.

Ampliar Cómo realizar el ejercicio y cómo puntúa. European Journal of Preventive Cardiology

Los resultados se separaron y clasificaron en cinco grupos según las puntuaciones de la SRT: G1 (0-4), G2 (4,5-7,5), G3 (8), G4 (8,5-9,5) y G5 (10), lo que permitió una agrupación clínica más lógica y práctica de las puntuaciones de la SRT.

Puedes ver la estadística del estudio publicado por el European Journal of Preventive Cardiology.

Se realizaron análisis de supervivencia separados comparando los cinco grupos de puntuaciones SRT y las dos puntuaciones extremas para el ascenso: 0 y 5. Se construyeron curvas de Kaplan-Meier y se utilizaron pruebas de log-rank para analizar el tiempo de supervivencia. Se estimaron los cocientes de riesgos instantáneos (HR) con intervalos de confianza (IC) del 95% para la mortalidad utilizando modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox.

Los cocientes de riesgos instantáneos se ajustaron progresivamente para dos modelos: (Modelo 1) edad, sexo e IMC; (Modelo 2) Modelo 1 más antecedentes de CAD, hipertensión, dislipidemia y diabetes, y estado de salud. Los factores de confusión se seleccionaron en función de sus roles previamente establecidos como factores de riesgo para la mortalidad, asociaciones previamente publicadas con la mortalidad en el estudio CLINIMEX o su potencial como factores de confusión en función de asociaciones conocidas con la mortalidad y asociaciones observadas con las exposiciones utilizando los datos disponibles.

Además, se calcularon el área bajo la curva ROC (AUC), la sensibilidad, la especificidad, la razón de verosimilitud y el índice de Youden para las 21 puntuaciones SRT posibles y las causas naturales de mortalidad.

Como complemento para fines de comparación, se llevaron a cabo otros dos análisis de supervivencia con curvas de Kaplan-Meier, pruebas de log-rank y regresión de riesgos proporcionales de Cox (Modelo 1).

Resultados y conclusión

Durante un seguimiento medio de 12,3 años (rango intercuartil: 7,6-18,0), 665 participantes (15,5%) murieron por causas naturales. Las causas más comunes de muerte fueron enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias que corresponden, respectivamente, al 34,7, 28,3 y 11,3% del total de muertes naturale.

Así, según los autores (Claudio Gil S. Araújo, Cristina G de Souza y Silva, Jonathan Myers, Jari A Laukkanen, Plínio Santos Ramos y Djalma Rabelo Ricardo) este estudio confirmó que las puntuaciones SRT estaban fuertemente e inversamente relacionadas con la mortalidad en hombres y mujeres de mediana edad y mayores, y se compararon con el estudio anterior, más específicamente con causas naturales (excluyendo COVID-19) y CV de muerte.

«»Los resultados tienen relevancia clínica para todos los profesionales de la salud y para los campos de la prevención cardiovascular, la rehabilitación y la medicina del ejercicio/deportiva, dado que el SRT, una herramienta sencilla y segura para evaluar los principales componentes de la aptitud física no aeróbica, fue un fuerte predictor de mortalidad natural y cardiovascular en participantes de mediana edad y mayores«, concluye el estudio, que sugiere que »entre individuos sanos y no sanos que no presentan limitaciones físicas o clínicas para las pruebas de aptitud física, la inclusión del SRT como parte de la evaluación rutinaria previa a la participación en programas de ejercicio puede aportar información pronóstica relevante y contribuir a un asesoramiento más individualizado sobre tipos de ejercicio no aeróbico«.

