El profesor Javier Urra entra en el mundo de los psicofármacos

En 2023, en España se vendieron 94 millones de envases de psicoléticos. en el que se encuentran medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Suponen el 8,5% del total de medicinas que se recetan en España y es el segundo grupo más consumido, detrás de los analgésicos. Y, un año más, España es uno de los países que consume más antidepresivos. El profesor Javier Urra, psicólogo de reconocido prestigio y experto en tratamiento a la población menor, se adentra ahora en este mundo y aborda la temática del consumo de estos medicamentos.

El doctor Urra, junto al doctor en Psiquiatría Gabriel Kaplan, publica a finales de mayo el libro «Psicofármacos: Uso y Abuso», en el que parten de la premisa de que los psicofármacos son necesarios en ciertas situaciones, pero su consumo abusivo constituye una medicalización de la vida y no un simple «remedio» para afrontarla. Esta distinción entre «Uso» (necesario) y «Abuso» (medicalización sin resolver el problema de fondo) se convierte en el tema central del libro.

La obra explica, de forma divulgativa y apoyándose en ejemplos clínicos, qué enfermedades pueden ser tratadas con psicofármacos y para cuáles otras es suficiente otro tipo de terapias. Esto sugiere que el contenido profundiza en la adecuación del tratamiento farmacológico frente a otras alternativas terapéuticas, abordando así directamente el aspecto del «Uso» apropiado y contrastándolo con situaciones donde podría haber un «Abuso» al recurrir a fármacos cuando otras opciones son más adecuadas.

Sin embargo, se declara explícitamente que el libro no proporciona consejo profesional y no puede reemplazar la interacción directa entre un paciente y su médico. Los ejemplos clínicos, aunque presentes, están modificados por privacidad y no deben interpretarse como modelos a seguir ni utilizarse para iniciar, modificar o interrumpir ningún tratamiento.

El propósito único de la información contenida en el libro es facilitar una conversación más informada entre el paciente y su médico. La convicción detrás de esto es que un paciente informado tiene mayores probabilidades de decidir junto a su médico el tratamiento más conveniente, lo que podría mejorar los resultados. Por lo tanto, el contenido del libro sobre «Uso y Abuso» de psicofármacos está diseñado para educar al lector y empoderarlo en su diálogo con el profesional sanitario, en lugar de ser una guía para la autoadministración o la toma de decisiones terapéuticas independientes.

La psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera consiera que «estas páginas iluminan y calman la inquietud de cómo ha de ser el tratamiento cuando la persona sufre una alteración del estado mental y, sobre todo, previene las consecuencias nefastas, peligrosísimas, de la automedicación o del suministro irresponsable de un consejero carente de formación médica. Depresión, trastorno bipolar, ansiedad generalizada, TDHA, trastorno psicótico y otras patologías del estado anímico precisan tratamientos concretos. Algunos son de índole farmacológica y otros no. Conocerlos ayudará a recuperarse antes y a evitar recaídas. Porque, no en vano, la persona que sana, también sana a sus hijos y a los hijos de sus hijos», concluye.