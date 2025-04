Qué es el orbiting y cómo saber si lo estás sufriendo

Clara Alfonso Miércoles, 16 de abril 2025, 01:08 Comenta Compartir

En la era de las relaciones digitales, donde las pantallas median cada vez más los vínculos personales, ha surgido un nuevo comportamiento que está dejando huella en el plano emocional: el orbiting. Se trata de una tendencia que preocupa a los psicólogos por los efectos que puede generar en quienes la sufren, y que se ha hecho especialmente popular entre los más jóvenes, concretamente entre los miembros de la Generación Z.

El orbiting, un fenómeno muy vinculado al uso intensivo de redes sociales, se sitúa en una zona difusa entre el contacto y la ausencia. La persona que practica orbiting —el orbiter— deja de tener comunicación directa contigo, pero no se va del todo: sigue presente en tu entorno digital, visualizando tus historias, dando 'me gusta' a tus publicaciones o comentando de vez en cuando. No hay conversación, pero sí una observación constante desde la distancia, como si estuviera orbitando a tu alrededor sin aterrizar nunca.

Cómo saber si estás siendo víctima de 'orbiting'

Aunque pueda pasar desapercibido al principio, existen varias señales que pueden ayudarte a identificar si estás sufriendo orbiting:

- Silencio absoluto, pero visualizaciones constantes: no hay mensajes, llamadas ni conversaciones directas, pero esa persona ve todas tus historias en Instagram o Facebook.

- Interacciones esporádicas y superficiales: de vez en cuando, puede que deje un 'me gusta' o incluso comente alguna publicación, pero sin profundizar ni retomar la conversación.

- Presencia en tu entorno sin contacto real: puede aparecer en eventos o espacios comunes, aunque sin dirigirte la palabra.

- Relación social mantenida de forma artificial: sigue siendo tu 'amigo' en redes, aunque vuestra relación haya terminado o se haya enfriado totalmente.

¿Por qué actúan así?

Los expertos señalan que muchas veces, este comportamiento responde a una necesidad de mantener el control, no soltar del todo el vínculo o incluso conservar una vía abierta por si en el futuro interesa retomarla. También puede estar relacionado con la falta de madurez emocional o con el simple miedo a afrontar una conversación incómoda.

Sea cual sea la motivación, el impacto emocional es real. Puede generar ansiedad, frustración, baja autoestima e incluso sentimientos de culpa, especialmente cuando la persona afectada se pregunta qué ha hecho mal o por qué no merece una explicación.

La mejor forma de afrontar esta situación es poner límites. Si detectas que alguien está practicando orbiting contigo y te hace daño, puedes tomar decisiones como silenciar o incluso bloquear a esa persona. Priorizar tu salud mental y rodearte de vínculos claros, sinceros y recíprocos es fundamental.