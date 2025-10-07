Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
La ministra Mónica García durante una comparecencia, el mes pasado, tras el Consejo de Ministros. EFE

Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia prácticamente no hacen ni una interrupción en hospitales públicos y otras cuatro autonomías no pasen del 10%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Dos años y medio después de aprobada la nueva ley de salud sexual y reproductiva uno de sus puntos centrales sigue sin cumplirse. El 79% ... de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España el año pasado, casi de ocho de cada diez, se practicaron en clínicas privadas concertadas. Una mínima mejora sobre el año anterior (tres puntos) que la ministra de Sanidad considera positiva, pero todavía «insuficiente». Las cifras, anticipadas hace días por el ministerio, se incluyen en un informe realizado por el Ministerio de Sanidad sobre la situación del aborto en las distintas autonomías españolas y conocido hoy por el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  4. 4 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  10. 10 Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley