El MICOF avanza en la labor asistencial farmacéutica en beneficio de los pacientes

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) continúa avanzando en la labor asistencial farmacéutica con el objetivo de ofrecer la mejor atención a los pacientes en beneficio del cuidado de su salud, principal meta de la institución colegial año tras año.

«En 2025 se han dado más pasos con medidas que ya son una realidad, como la eliminación del cupón precinto como justificante en la Comunitat Valenciana», ha señalado el presidente del MICOF, Jaime Giner. Con la entrada en vigor en febrero del nuevo funcionamiento de verificación digital se ha logrado, además de una mayor optimización en la trazabilidad de los medicamentos y una reducción del 90% en el uso del papel con nuestro compromiso constante con el medio ambiente, la mejora en la atención del paciente». Y es que el ahorro de tiempo que supone el recorte anual de 117,9 millones de cupones precinto «permitirá ser más eficientes y dedicar más tiempo al paciente que requiera de consejo farmacéutico o de salud».

Además, el MICOF sigue formando y aumentando las farmacias que ofrecen Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA). El catálogo que aglutina incluye servicios enfocados en la medicación y los tratamientos farmacológicos como AL DIA (revisión de botiquín), RECORDA (dispositivos multicompartimentales para asegurar la adherencia a la medicación) y REVISEM (examen de la medicación para asegurar su optimización y seguridad), así como el servicio de cribado de diabetes y prediabetes para prevenir la enfermedad, DETECTA SUCRE, y el de asesoramiento y seguimiento para dejar de fumar, SENSE FUM. «Los farmacéuticos valencianos estamos actualizados, hasta hoy se han impartido 55 ediciones del curso de RECORDA, 13 de REVISEM, 15 de AL DIA, 7 de DETECTA SUCRE y 10 de SENSE FUM», señala Giner.

Mención también al proyecto Cátedra DeCo para la detección precoz del deterioro cognitivo a través de las farmacias y el desarrollo del programa Prevenim Ictus para la prevención del ictus en boticas. «Todos estos servicios refuerzan nuestra labor asistencial y vamos a seguir apostando por ellos en favor de la salud de la población», indica el presidente.

Mucho más que farmacias

Pero la labor farmacéutica va mucho más allá de la farmacia comunitaria y el MICOF trabaja en consecuencia. «El papel de los farmacéuticos es clave en todas las modalidades profesionales que desempeñan y el Colegio desarrolla sus actuaciones siempre acordes a esa realidad», explica Giner.

En este sentido, un buen ejemplo lo encontramos tras la fatídica Dana del 29 de octubre. «La profesión farmacéutica fue fundamental no solo en farmacia comunitaria, sino también en Salud Pública, distribución, Atención Primaria, hospitales… Como profesionales sanitarios estuvimos a la altura de lo que la dificilísima situación demandaba, tanto a nivel profesional como personal», destaca el presidente del MICOF.

Por último, Giner ha incidido en que el Colegio seguirá trabajando en defensa de la profesión y, por ende, de la población y su salud. «Es importante que las distintas profesiones sanitarias avancen en comunión; siempre con respeto a las competencias de cada una, evitando sentar precedentes que puedan poner en riesgo la salud tanto de las personas como de los animales», concluye Giner.

