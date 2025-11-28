Marta Carro: «La preservación de óvulos te devuelve la capacidad de elegir sin renunciar»

Suplementos Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:32 Compartir

La futbolista profesional Marta Carro reivindica la importancia de la información en materia reproductiva, advirtiendo que todavía hay mucho desconocimiento sobre la fertilidad. La deportista, que ha cambiado recientemente de club congeló sus óvulos este verano, para poder afrontar su futura maternidad junto con su pareja en un momento más estable laboralmente hablando.

Carro considera la preservación de la fertilidad como una herramienta clave para cualquier mujer que desee postergar su maternidad, especialmente en profesiones tan cortas y exigentes como el deporte de élite. «Creo que lo más importante es tener toda la información posible en la mano para estar totalmente segura de la decisión que vas a tomar», afirma tras realizar su preservación en Next Clinics, donde asegura haber vivido «un proceso rápido, sencillo y totalmente seguro».

-Todo comenzó después de una charla sobre salud reproductiva con un doctor de Next Clinics en el Valencia Femenino ¿Qué impacto tuvo en el vestuario?

Fue una acción fundamental. La charla de Next Clinics nos abrió los ojos a muchas y especialmente a mí por mi edad. Jamás habíamos recibido información tan clara en el club y, siendo sinceras, casi todas partíamos de cero en cuanto a la información sobre este asunto. Mis compañeras más jóvenes, con veintipocos años, ni se plantean estos temas. Pero la realidad es que el tiempo biológico va a su ritmo, independientemente de que seas deportista de élite y te cuides mucho. Esa sesión encendió un clic en mi cabeza.

-En vuestro caso, la maternidad coincide con los años de máximo rendimiento deportivo. ¿Cómo condiciona eso vuestras decisiones?

Muchísimo. Los mejores años para ser madre coinciden exactamente con los mejores —y, a veces, últimos— años de nuestra carrera deportiva. Es un choque frontal entre biología y profesión. Y no siempre es posible parar, ser madre y volver al 100%. El posparto puede ser duro, y cuando tienes 33 o 34 años en el deporte lo normal es que te plantees si podrás regresar al nivel que exige la élite. Por eso la preservación te da margen, te da libertad y te devuelve la capacidad de elegir sin renunciar.

-¿Qué te llevó finalmente a dar el paso?

La información. Sin esa charla de Next Clinics no creo que lo hubiera hecho. Sabes que el tiempo pasa, pero si no te dan el empujoncito, lo vas aplazando. Cuando escuché la explicación médica, los plazos, el impacto de la edad… entendí que necesitaba actuar. Con 34 años soy muy consciente de que la fertilidad es caduca, y yo quería tener opciones en un momento de incertidumbre. Este verano me casé con mi pareja y, aunque deseamos ambas tener hijos, creemos que no es el mejor momento, entre otras cosas porque actualmente estamos en Marsella y no tenemos la estabilidad ni el apoyo familiar que desearíamos.

-¿Cómo viviste el proceso en Next Clinics?

Fue fácil y cómodo. El doctor Luis Quintero me explicó absolutamente todo, paso a paso. Coincidía con la recta final de temporada y mi boda en julio, así que encontramos el hueco perfecto. El proceso fue rápido, sencillo y muy seguro. Conseguimos una cohorte de óvulos de muy buena calidad, y pude seguir su evolución en directo mediante un link. Me sentí acompañada y muy tranquila en todo momento.

-A nivel personal, ¿cómo encaja esta decisión en tu vida actual?

Mi pareja y yo queremos ser madres, y pensamos en un método ROPA más adelante. La idea es usar mis óvulos para que mi mujer lleve a cabo la gestación. Congelar mis óvulos nos permite no renunciar: seguir con mi carrera, seguir con nuestra vida y hacerlo todo con planificación y responsabilidad.

-¿Recomendarías que otras deportistas se informen y valoren la preservación?

Sin ninguna duda. La información es poder. Y en nuestro caso, donde la vida laboral es corta, donde una lesión o un embarazo mal planificado puede ser el final, tener esta herramienta es fundamental. Te permite decidir con libertad y no desde la urgencia. Yo lo agradezco muchísimo, y creo que cualquier mujer —deportista o no— debería tener acceso a esta información cuanto antes. En definitiva, para cualquier mujer que quiera postergar su maternidad —por trabajo, por estabilidad, por proyecto vital— la preservación es una opción que da tranquilidad y opciones reales de futuro. En nuestro caso se acentúa, porque la carrera deportiva es cortísima, pero es una herramienta válida para todas.

