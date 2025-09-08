El Hospital Quirónsalud Valencia cuidará de la salud del Huesitos La Vila en su camino en la Liga Española

EXTRA Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:20 Compartir

El Hospital Quirónsalud Valencia será el responsable del cuidado de la salud del equipo de rugby Huesitos La Vila, el único representante de la Comunitat Valenciana que compite en la Primera División de la Liga Española.

Como parte de esta nueva colaboración, los integrantes del equipo han realizado su reconocimiento médico previo a la temporada 2025-2026 en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, en Valencia. Las pruebas han sido dirigidas por el doctor Antonio Giner, Coordinador de la Unidad de Medicina del Deporte del Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón y han incluido una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma y un ecocardiograma, supervisados estos últimos por la doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia.

Además de su alianza con Huesitos La Vila, el Hospital Quirónsalud Valencia es también el Servicio Médico Oficial del Valencia Basket, uno de los clubes más destacados de la Comunitat. Esta doble vinculación refuerza el compromiso de Quirónsalud con la promoción de la salud, el rendimiento deportivo y el bienestar de los atletas de élite de la Comunitat.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.