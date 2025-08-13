Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Enfermera atiende a una anciana en un hospital Fotolia

No es la horchata: esta es la bebida que deben beber los mayores de 65 años para combatir el calor

Con la subida de las temperaturas, la hidratación se convierte en un asunto clave

Laura Carrasco

Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:02

Las personas mayores deben cuidar más que nunca su hidratación en estos días calurosos del verano. Aunque la horchata es una bebida popular y refrescante, hay una alternativa que está ganando mayor popularidad y que podría ofrecer mayores beneficios para quienes tienen más de 65 años. Es una opción que calma la sed y apoya el bienestar digestivo y metabólico, algo fundamental para este grupo de edad durante los meses de más calor.

Se trata del agua con gas, que ha incrementado en los últimos años su consumo en España. Su efecto efervescente, causado por el dioxido de carbono estimula el sistema digestivo y puede favorecer una sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito y el peso. Su consumo está muy extendido en países del centro de Europa, pero en España aún sigue creciendo a medida que se conocen sus numerosas propiedades. Existen distintos tipos, desde aguas naturalmente gasificadas, hasta aquellas a las que se les añade gas posteriormente.

Beneficios del agua con gas para las personas mayores

Investigaciones recientes indican que su consumo puede incluso asociarse a una reducción del riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad, frecuentes en la tercera edad.

Consejos para disfrutar del agua con gas

Para sacar el máximo provecho, se recomienda consumirla preferentemente antes o durante las comidas, pues potencia su efecto saciante y mejora la digestión. También es una excelente alternativa para quienes buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas o edulcoradas durante el día.

En cuanto a su sabor, combina muy bien con diferentes alimentos y se adapta a diversas preparaciones, desde maridajes con pescados y mariscos hasta cócteles ligeros y postres. Se convierte así en un refresco ideal para acompañar las comidas de los meses cálidos.

Te puede interesar

