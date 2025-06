Los efectos secundarios de Ozempic que pueden provocar una reacción inesperada

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 11 de junio 2025, 00:31 Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido un aviso sobre el riesgo de que los pacientes tratados con semaglutida sufran una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA), una reacción adversa «muy infrecuente» que puede causar pérdida de visión repentina.

La semaglutida es el principio activo de medicamentos como 'Ozempic', 'Rybelsus' o 'Wegovy', usados para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad, y su relación con este efecto secundario ha sido descubierto después de una revisión llevada a cabo por el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

Ozempic se convirtió hace pocos años en el fármaco de moda al popularizarse para perder peso de forma rápida. En enero de 2025 Europa empezó a investigar si el consumo de este medicamento aumentaba el riesgo de un raro tipo de ceguera y en los últimos tiempos han empezado a surgir advertencias médicas sobre efectos negativos para algunos perfiles de pacientes.

A su efectividad para controlar la diabetes y bajar de peso se le suman beneficios cardíacos y el refuerzo para controlar adicciones, pero varios estudios recientes, realizados por distintos centros de investigación, advierten que podría causar ceguera, enfermedades gastrointestinales, tendencias suicidas en personas con depresión y problemas de crecimiento en menores.

El prospecto oficial de Ozempic publicado por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) a través del Centro de información de medicamentos (CIMA) explica cuáles son los efectos adversos de este fármaco. «Este medicamento no es lo mismo que la insulina y no debe usarlo si padece diabetes tipo 1, una enfermedad en la que el cuerpo no produce nada de insulina o desarrolla cetoacidosis diabética, una complicación de la diabetes que se caracteriza por un alto nivel de azúcar en sangre, dificultad para respirar, confusión, sed excesiva, aliento de olor dulce o sabor dulce o metálico en la boca», explica el prospecto.

Efectos adversos de Ozempic

Ozempic no es una insulina y por lo tanto no se debe usar como un sustituto de insulina, reiteran. Al igual que todos los medicamentos, Ozempic «puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran», subraya el propecto, que detalla a continuación todos los posibles efectos adversos detectados hasta la fecha de publicación.

Efectos adversos graves

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía); si tiene problemas oculares, como cambios en la visión durante el tratamiento con este medicamento, debe comunicárselo a su médico.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Páncreas inflamado (pancreatitis aguda) que puede causar un dolor intenso que no desaparece en el estómago y en la espalda. Si presenta tales síntomas acuda inmediatamente a ver a su médico.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1 000 personas)

- reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema). Debe obtener ayuda médica e informar a su médico inmediatamente si experimenta síntomas tales como problemas respiratorios, hinchazón de la cara, labios, lengua y/o la garganta con dificultad para tragar y palpitaciones.

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- Obstrucción intestinal. Una forma grave de estreñimiento con otros síntomas como dolor de estómago, hinchazón abdominal, vómitos etc.

Otros efectos adversos

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- náuseas; este efecto desaparece normalmente con el tiempo

- diarrea; este efecto desaparece normalmente con el tiempo

- bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) cuando este medicamento se usa con medicamentos que contienen sulfonilurea o insulina

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- vómitos

- bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia), cuando este medicamento se usa con medicamentos orales para la diabetes que no sean sulfonilureas o insulina

• Los síntomas de aviso de un bajo nivel de azúcar en sangre pueden aparecer repentinamente. Algunos de estos síntomas son: sudor frío, piel fría y pálida, dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas o apetito excesivo, cambios en la visión, somnolencia o sensación de debilidad, nerviosismo, ansiedad o confusión, dificultad de concentración o temblores.

• Su médico le indicará cómo tratar el bajo nivel de azúcar en sangre y qué tiene que hacer en el caso de que observe estos síntomas de aviso.

• Este bajo nivel de azúcar en sangre es más probable que suceda si también utiliza una sulfonilurea o una insulina. Puede que su médico reduzca la dosis de estos medicamentos antes de que empiece a usar este medicamento.

- Indigestión

- estómago inflamado (gastritis); los síntomas incluyen dolor de estómago, náuseas o vómitos

- reflujo o ardor de estómago; también se denomina «enfermedad de reflujo gastroesofágico» (ERGE)

- dolor de estómago

- hinchazón de estómago

- estreñimiento

- eructos

- piedras en la vesícula

- mareo

- cansancio

- pérdida de peso

- disminución del apetito

- gases (flatulencia)

- aumento de las enzimas pancreáticas (como lipasa y amilasa).

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- cambios en el sabor de las comidas y bebidas

- pulso rápido

- reacciones en el lugar de la inyección, como hematomas, dolor, irritación, picor y sarpullido

- reacciones alérgicas como sarpullido, picor o urticaria

- un retraso en el vaciamiento del estómago.

El prospecto informa a los consumidores de Ozempic que «si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema nacional de notificación. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento», finaliza.

Puedes consultar el prospecto actual (a fecha 10 de junio de 2025) de Ozempic.

El estudio sobre la ceguera rara

Durante el análisis se han evaluado los datos de ensayos clínicos y preclínicos, así como las notificaciones de sospechas de reacciones adversas y de la bibliografía científica, tras lo que se ha llegado a la conclusión de que el tratamiento con semaglutida en adultos con diabetes tipo 2 aumenta dos veces el riesgo de sufrir esta afección, que puede afectar a una de cada 10.000 personas cada año.

Sin embargo, no se ha logrado establecer un intervalo de tiempo para el desarrollo de esta patología tras el inicio del tratamiento. Estas conclusiones deberán ser ahora ratificadas por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA, tras lo que se actualizará la ficha técnica y el prospecto de estos medicamentos para reflejar esta nueva información.

La AEMPS ha recomendado consultar inmediatamente con un médico en caso de experimentar pérdida repentina o un empeoramiento rápido de la visión, quien podrá realizar un examen oftalmológico e incluso suspender el tratamiento.

Temas

Diabetes

Medicamentos