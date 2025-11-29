Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
EP

Detectados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Barcelona

Lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat

EP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado que se han detectado cuatro casos nuevos de peste porcina africana en cuatro jabalís ... muertos, en el mismo radio de afectación que los primeros que se econtraron este viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collserola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  2. 2

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  7. 7

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar
  8. 8

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  9. 9

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  10. 10

    La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detectados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Barcelona

Detectados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Barcelona