¿Por qué no descansas bien ni en tus días libres? Un estudio de Harvard lo revela

Jaime Vázquez García Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Dormir más cuando llegan los días libres es esencial para recuperar energía y mejorar la salud. Sin embargo, muchas personas no logran descansar ni aunque tengan tiempo disponible. ¿Y por qué pasa? Este fenómeno tiene una explicación científica y un equipo de investigación de la Universidad de Harvard ha arrojado luz sobre por qué ocurre.

El doctor Fernando Mora, psiquiatra y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, explica los resultados del estudio estadounidense que afirma que incluso cuando dejamos de realizar tareas, la mente puede mantenerse en alerta si seguimos pensando en obligaciones, compromisos pendientes o estimulamos el cerebro con actividades que lo mantienen activo.

Es decir, aunque el cuerpo pare, el cerebro sigue encendido, lo que impide una desconexión real y genera la sensación de continuo agotamiento.

Según el especialista, detener la actividad física no basta. Si la mente continúa proyectándose hacia lo que falta por hacer o se mantiene ocupada, el descanso no se completa. Por eso, muchas personas se sienten igual de cansadas a pesar de dormir más horas o frenar su ritmo habitual.

Claves para conseguir una desconexión mental real

La solución no pasa por llenar el tiempo libre de planes ni saturarse de actividades, sino por aprender a parar de verdad. El doctor Mora recomienda:

Realizar paseos tranquilos sin estímulos.

Dedicar unos minutos a estiramientos en silencio.

Mantener el móvil apagado durante un rato prolongado.

Evitar actividades que sigan sobrecargando la mente.

El cerebro no necesita más estímulos: necesita espacio. Solo así es posible desconectar mentalmente y permitir un descanso profundo.

Dormir más en los días libres reduce la «deuda de sueño», según la Universidad de Harvard

El estudio liderado por la doctora Elizabeth Klerman destaca la importancia de aprovechar los fines de semana o jornadas libres para compensar la falta de sueño acumulada durante la semana.

Harvard recuerda que dormir más no solo mejora el rendimiento y la memoria, sino que también influye en el estado de ánimo y la salud general.

Expertos como el cronobiólogo Till Roenneberg respaldan este enfoque y aseguran que alargar las horas de sueño en los días de descanso ayuda a equilibrar el déficit acumulado, algo especialmente útil en personas con horarios laborales exigentes o rutinas nocturnas.

Dormir más en los días libres ayuda a regular el ciclo del sueño

Los investigadores detallan que es posible que el cuerpo necesite incluso hasta 16 horas de descanso en un solo día, sumando sueño nocturno y pequeñas siestas.

Según Harvard, este tipo de descanso extendido estabiliza el ciclo de sueño, mejora el funcionamiento cognitivo y repercute positivamente en la salud física y emocional.

La doctora Klerman recomienda aprovechar estos periodos de descanso siempre que sean posibles, ya que representan una herramienta eficaz para recuperar energía y mejorar el bienestar general.

Temas

salud

Energía

Cerebro